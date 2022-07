Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En voldsom ubehagelig episode ryster USA.

Nationens tidligere OL-deltager Kim Glass er blevet angrebet midt på gaden i Los Angeles af en tilfældig mand.

Det skriver det amerikanske medie Abc7.

»Han var på den anden side af bilen på gaden, og han kiggede på mig med nogle hadfyldte øjne,« siger Kim Glass ifølge mediet.

Kim Glass. Foto: Jordan Strauss Vis mere Kim Glass. Foto: Jordan Strauss

Efter Kim Glass fik øje på manden, som hun fortæller var hjemløs, gik det for alvor for sig. Et tilsyneladende umotiveret og bizart angreb gik i gang.

»Den hjemløse mand løb op til mig og havde noget i sin hånd,« siger hun.

Og her gjorde den hjemløse noget ganske uventet, som den tidligere amerikanske atlet ikke var klar på.

Han kastede simpelthen et metalrør mod Kim Glass.

Røret ramte hende lige i hovedet – hvilket naturligvis efterlod amerikaneren i store smerter. Kim Glass har efterfølgende lagt en video op på de sociale medier, hvor hun viser sine skader:

Et meget hævet øje og et brud i ansigtet.

WARNING: GRAPHIC CONTENT



Olympic Medalist Kim Glass reveals she was brutally beaten by a homeless man in LA.



pic.twitter.com/qdw7kqLHc7 — The Post Millennial (@TPostMillennial) July 11, 2022

Heldigvis kom borgere hurtigt hen for at hjælpe Kim Glass, inden hun blev kørt til hospitalet af paramedicinere.

Den amerikanske stjerne fortæller, at hun til trods for omstændighederne har det okay, og at hun er i bedring. Herudover opfordrer hun til, at folk passer på derude, fordi der ifølge Kim Glass er mange sindssyge mennesker i gaderne.

Den hjemløse mand er ifølge mediet blevet anholdt for overfald med et dødbringende våben.

Kim Glass vandt OL-sølv i volleyball for USA i 2008 i Beijing. Udover at have været professionel volleyballspiller har amerikaneren også været model. Hun har blandt andet optrådt på forsiden af Sports Illustrated Swimsuit-magasinet. I dag gør hun sig som fitnesstræner.