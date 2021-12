Du husker hende sikkert for sit knaldorange hår, da hun i 2001 vandt første sæson af Big Brother.

Efterfølgende gæstede hun et hav at programmet og blev selv vært på flere. Det var ikke til at komme uden Jill.

»Jeg lavede masser af tv og fik lov til at deltage i nogle sjove programmer. Jeg havde aldrig haft mulighed for at smadre en bil i Aalborg i Zulu Kvægræs, hvis det ikke var for Big Brother. Det var en verden fuld af nye muligheder,« siger Jill Liv Nielsen til B.T.

I dag er håret mørkt, og Jill Liv Nielsen er blevet 45 år. Hun har fået et barn, startet op som selvstændigt og så vil hun ikke endegyldigt afvise, at hun er færdig med at lave tv.

Hvad skete der i dit liv, da Big Brother var slut, og du senere ikke lavede mere tv?

»Jeg begyndte at læse til psykoterapeut i 2004. Jeg var også med i Big Brother anden gang, mens jeg studerede. Der vandt jeg også, og så var er stadig lidt tv-halløj, mens jeg var gravid. Det er ti år siden. Men det er ikke sikkert, jeg er færdig med at lave tv.«

Er der noget på vej?

»Det kan jeg ikke løfte sløret for. Men jeg kan sige, at jeg var færdig som vært i 2003.«

Sådan ser Jill Liv Nielsen ud i dag. Foto: Privat Vis mere Sådan ser Jill Liv Nielsen ud i dag. Foto: Privat

Så du kan ikke endegyldigt sige, at du er færdig med at lave tv?

»Det vil jeg ikke sige, nej.«

Hvornår lavede du sidst tv?

»Det kan jeg ikke svare dig på, men det er godt forsøgt. Jeg sluttede som vært i 2003, og efter det lavede jeg forskellige programmer. Men ja, jeg må lade den ligge her. Du lokker mig ud i noget,« griner Jill Liv Nielsen.

Efter flere år med tv og en færdiggjort uddannelse, arbejdede Jill Liv Nielsen som Psykotearpeut.

Og den 1. januar 2020 vi hun prøve lykken på en ny måde, og hun slog hun dørene op til sin egen biks.

»Det var et sindssygt år. Jeg tog springet, da jeg var godt klædt på. Jeg var nået dertil, hvor mange ting kørte ved mig selv, og jeg havde et godt afsæt. Men da corona lukkede verden ned, så kildede det lidt i nervesystemet.«

»Nogle nætter vågnede jeg i gisp med tårer i øjnene. Det gik heldigvis godt, og et gør det stadig, men det har ikke været bekymringsfrit. Det blev lige spændende nok, men jeg er her stadig,« siger Jill Liv Nielsen.

Men selvom selvstændig psykoterapeut måske kan lyde som langt væk fra den Jill vi så på skærmen tilbage i 2001, så er Jill Liv Nielsen stålsat på, at hun er lige så eventyrlysten, som hun var en gang:

»Jeg er samme, bare 20 år ældre, med det der nu følger med af erfaring og modenhed. Men jeg er stadig lige så åben, imødekommende, nysgerrig og eventyrlysten.«

Om det betyder, at hun har ladet sig friste til endnu engang at stå foran kameraet, må vi vente og se.

