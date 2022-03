Kritiske ord er der ikke mange af, når arkitekturredaktør for avisen Politiken Karsten Ifversen anmelder H.C. Andersens Hus i Odense.

I Politiken har han givet byggeriet næsten topkarakterer.

»Jeg synes, det er meget vellykket som oplevelseshus,« siger arkitekturredaktøren.

Særligt ét aspekt ved det nye H.C. Andersens Hus fremhæver anmelderen som imponerende. Og det drejer sig om, hvordan huset er tegnet til at løbe i 'snirkler', som han udtrykker det. Snirkler, som stort set ikke bliver arkitektonisk afbrudt på noget tidspunkt.

H.C. Andersens Hus, der siges at være forfatterens fødehjem er i dag bygget sammen med det nye oplevelseshus H.C. Andersens Hus. Foto: ERIK LUNTANG

»Man skal tænke på, at der ikke er nogen, der laver maskiner til at skabe runde bygninger, så det kræver noget mere opfindsomhed at få det til at være overbevisende,« siger Karsten Ifversen.

I sin anmeldelse bemærker han, hvordan der er kun er ét sted, hvor løsningen med de runde former ikke er helt, som man kunne ønske det.

»Kun i et hjørne i en kælder går det lidt galt, men da er det tilgiveligt, når oplevelsen har spillet så lystigt frem til da,« skriver han således.

Pointen med det er dog nærmere, at det med oddsene og materialerne imod sig stadig fungerer.

Haven er ikke helt færdig endnu, og derfor forventer arkitektur-anmelder Karsten Ifversen, at oplevelsen kan blive endnu bedre. Foto: Laerke Beck

»Det skriver jeg altså for at understrege, hvor godt det er lykkedes alle andre steder.

Trods sin store begejstring har Karsten Ifversen dog ikke givet H.C. Andersens Hus de maksimale seks hjerter, man i Politiken ellers kan tildele.

Det skyldes, at haven, der hører med til museet, ikke er helt færdig, lyder det fra anmelderen.

»Når det sker, vil det tage sig endnu bedre ud, forventer jeg.«

Det nye H.C. Andersens Hus' arkitektur er dog svært at nævne uden at bemærke det område, det er bygget ind i. Lige ved museet lå nemlig tidligere Odenses smertensbarn, den kæmpe Thomas B. Thriges Gade, som efter meget byfornyelse er lavet om til et nyt bycentrum.

Og Karsten Ifversen roser det, der er sket i kvarteret.

»Det er en helt fantastisk forandring, der er sket. Det er så fint med de skalaforskydninger, der er. Det er virkelig vellykket,« siger han.

Arkitekturanmelderen bemærker blandt andet, at man er lykkedes med at binde små gamle kvarterer, som det H.C. Andersens fødehjem er en del af, sammen med nye etagebyggerier, på en god måde.