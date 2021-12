Hvis du har formået at snige dig uden om den i dag 45-årige musiker, der efter sin medvirken i tv-programmet Big Brother fik hele Danmark til at synge med på ‘Du kan gøre hvad du vil’, er du en af de få.

Christian Brøns fik med det samme en pladekontrakt, vandt både en pris for 'Årets nye navn' og 'Årets lytterhit' og solgte endda også platin med sit debutalbum.

»Det var en fantastisk tid. Jeg udlevede mine rockstjernedrømme som 24-årig. Det var det, jeg drømte om, og det blev jeg. Det var bare fantastisk, det var det virkelig,« siger Christian Brøns til B.T.

I november fyldte debutpladen 'Du kan gøre hvad du vil' 20 år, og selvom det er længe siden, Christian Brøns brød igennem som rockstjerne, står guitaren langt fra og samler støv i et hjørne af stuen.

Sådan så Christian Brøns ud, da han i 2001 brød igennem med 'Du kan gøre hvad du vil'. Foto: Jan Jæger Vis mere Sådan så Christian Brøns ud, da han i 2001 brød igennem med 'Du kan gøre hvad du vil'. Foto: Jan Jæger

Han er stadig i fuld gang med sin musikkarrierer, og det er ikke mere end et par uge siden, han sidst spillede gennembrudshittet med samme navn som debutpladen.

Én lille ting er dog anderledes i dag sammenlignet med for tyve år siden, hvor alle kunne genkende ham.

»Det er ikke længe siden, jeg spille på Fyn, og da jeg går fra backstage til scenen, er der nogle unge på 16 til 18 år der siger ‘hvem fanden er det’. Men det var de samme piger, der stod forrest foran scenen, og da jeg begyndte at spille mine sange, kendte de dem,« siger Christian Brøns og fortsætter:

»Ungdommen kan ikke placere mit ansigt, men de kender godt mine sange, så de er blevet ordentligt opdraget af deres mødre.«

Næste år forventer Christian Brøns dog ikke, at hele publikummet kan alle hans sagde udenad, når han skal turnere landet rundt med Chief 1 næste år. Der er nemlig nyt musik på vej.

»Jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg skal være gæsteoptræden, og så skal vi spille nogle numre sammen på scene, og måske der er en ny single på vej.«

Er det en, du arbejder på lige nu?

»Nej, men det er planen. Turnering starter først i april, så mellem nu og april skal jeg gerne have en ny single på vej. Måske jeg også laver en ny duet med Anna David, som jeg udgav en single med sidste år, det ved jeg ikke endnu.«

Christian Brøns og Patrik Isaksson stillede op til Dansk Melodi Grand Prix 2012 i Gigantium Aalborg. Foto: Camilla Rønde Vis mere Christian Brøns og Patrik Isaksson stillede op til Dansk Melodi Grand Prix 2012 i Gigantium Aalborg. Foto: Camilla Rønde

Derudover kommer der også en julesang fra Christian Brøns næste år. Den skulle egentlig have været færdig i år, men sådan blev det ikke.

Christian Brøns oplevede nemlig ikke kun, at corona dominerede 2020 og fik spændt ben for hans optræden.

2020 blev for Christian Brøns en ualmindeligt hårdt år, da hans kæreste fik konstateret brystkræft.

»Det har optaget min tid mere end noget andet. Det har været enormt hårdt, men hun er heldigvis ovenpå igen. Men det har været noget med totalisolation, fordi hun var meget sårbar.«

Til gengæld oplevede Christian Brøns, at da corona slukkede lyset på de danske scener, kunne han være til stede ved sin kærestes side.

»Alle mine koncerter blev aflyst, men jeg havde til gengæld mulighed for at være der for hende. Det har jeg været, og det er jeg stadigvæk. På en måde er det held i uheld,« siger Christian Brøns til B.T.

Følg med i B.T.s julekalender hver dag, hvor en ny låge åbner sig. Klik herunder og læs:

Læs konkurrencebetingelserne her.