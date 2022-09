Lyt til artiklen

To mænd er blevet dømt for besiddelse af en større mængde kokain.

Det blev de onsdag ved Retten i Odense. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Mændene, der er henholdsvis 48 år og 60 år, var tiltalt for i forening at have været i besiddelse af cirka et kilo kokain med henblik på videreoverdragelse.

Den 48-årige mand var derudover selv tiltalt for at have været i besiddelse af knap halvvanden kilo kokain med henblik på videreoverdragelse.

Derfor fik de to mænd også forskellige fængselsstraffe.

Den 60-årige blev idømt fire års fængsel. Han udbad sig betænkningstid efter dommen.

Men den 48-årige fik 9,5 års fængsel - inklusiv en reststraf for en tidligere afsoning. Han modtog dommen.

Begge blev varetægtsfængslet frem mod afsoning.