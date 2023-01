Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To voldelige voldtægter skal koste 35-årige Marcos Robaldo tre og et halvt års fængsel samt udvisning af Danmark.

Det er i hvert fald den dom, Københavns Byret mandag er nået frem til. Om den brasilianske rytter, der i mange år har redet på dansk muld, tager imod dommen, har han nu to uger til at beslutte sig for.

Efter domsafsigelsen valgte han nemlig at tage sig betænkningstid i forhold til at anke rettens afgørelse.

Han har sagen igennem nægtet sig skyldig. Nægtet, at han to gange i løbet af én augustnat i 2022 voldtog den samme kvinde – en bekendt.

B.T. har fået aktindsigt i anklageskriftet, som altså har dannet ramme for retssagen. Heri lyder det, at overgrebene fandt sted natten til 13. august i fjor.

Kvinden havde ikke givet samtykke, og den 35-årige skulle ifølge anklageskriftet – og nu også retten – have fastholdt hende med sine hænder og sin kropsvægt, mens han voldtog hende.

Undervejs skulle kvinden begge gange have sagt fra. Alligevel fortsatte den 35-årige, fastslår retten.

Netop, fordi han ifølge retten holdt kvinden fast, bliver Marcos Robaldo dømt for at have anvendt vold under voldtægterne. Deraf straffen på tre og et halvt år.

Den nu dømte Marcos Robaldo er i et fødselsdagsportræt fra Galopsport.dk blevet omtalt som en af de 20 mest vindende ryttere i den skandinaviske jockeyliga.

Så sent som i juli 2022 'brillerede' han ifølge Dansk Hestevæddeløb ved et danske stævne.

To dage efter voldtægterne – 15. august 2022 – blev han dog ved et grundlovsforhør varetægtsfængslet. Og det har han været lige siden.