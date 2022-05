Fem rumænske mænd er dømt til udvisning af Danmark.

Tilbage i januar prøvede gruppen, der af anklager ved Nordjyllands Politi Thomas Klingenberg beskrives som »omrejsende kriminelle«, at stjæle en hæveautomat i Hune.

»Der er jo tale om tyveri af grov beskaffenhed, så jeg er meget tilfreds med dommen,« siger han til B.T.

Ud over udvisning er de fem blevet idømt ti måneders fængsel og indrejseforbud i seks år.

Forud for dommen havde tre medlemmer af tyvebanden erklæret sig skyldig. Den fjerde erkendte sin skyld i retten, mens den sidste blev ved med at holde fast i, at han ikke havde noget med det spektakulære kupforsøg at gøre.

Den forklaring købte retten dog ikke.

»Vi kunne se på deres telefoner og telemaster, at de havde været sammen alle sammen hele vejen igennem, så derfor blev han selvfølgelig dømt på lige fod med de andre,« siger Thomas Klingenberg.

Kupforsøget startede på sin vis allerede 13. januar i år, da gruppen landede i Kastrup.

En hæveautomat – af samme type som denne – blev natten til søndag forsøgt bestjålet i Hune Foto: Henning Bagger Vis mere En hæveautomat – af samme type som denne – blev natten til søndag forsøgt bestjålet i Hune Foto: Henning Bagger

Herfra lejede de en bil, som de kørte sammen i til Hune, nordvest for Aalborg.

»Dagen efter rekognoscerede de så i området, og 16. januar slog de til,« siger Thomas Klingenberg.

Og målet var altså en hæveautomat uden for Spar-købmanden i byen.

Først forsøgte gruppen at bryde automaten op for at få adgang til de omkring 250.000 i kontanter, som automaten indeholdt.

Da det ikke lykkedes, spændte de en wire fast om automaten og forsøgte at trække den løs med motorkraft fra den bil, de var kørt i.

Hele kuppet trak dog ud så længe, at politiet blev orienteret og nåede frem, inden tyvene slap af sted med at gennemføre kuppet.

En 19-årig mand blev anholdt på stedet, mens de resterende fire lykkedes med at flygte fra stedet. De blev dog fanget af politiet senere samme dag. De har alle siddet varetægtsfængslet, frem til sagen kom for retten.