Selvom Nordjyllands Politi torsdag meldte ud, at 21-årige Oliver betragtes som omkommet i en tragisk ulykke, hvor han faldt i vandet fra havnen i Aalborg, så mangler han fortsat at blive fundet.

Fra Nordjyllands Politi lød det torsdag, at de ikke længere aktivt leder efter Oliver. Men hos Missing People er tilgangen en helt anden.

De rækker nu ud til borgere, som på to lange strækninger langs Limfjorden kan hjælpe med at søge efter den forsvundne 21-årige.

»Vi har 2 gange 30 kilometer, hvor vi ved, at muligheden for at Oliver kan dukke op, er til stede,« skriver organisationen på deres Facebook-side.

På denne rute søger Missing People borgere til at hjælpe med at søge efter Oliver.

Mere præcis søger de borgere, der enten arbejder på et område langs strækningen, går daglige ture der eller sejler langs ruten. Desuden er der også mulighed for at tilbyde at gå en ugentlig tur på en del af strækningen, selvom det ikke plejer at være en del af ens hverdag.

»Vi ved, at det vi rækker ud efter nu, er en satsning, men vi håber på de pårørendes vegne, at vi med fællesskab og sammenhold kan løfte denne opgave sammen,« skriver Missing People også på Facebook og tilføjer:

»Vi har stadig ikke Oliver i Aalborg hjemme.«

Borgere, der har lyst til at være en del af eftersøgningen skal kontakte indsatslederen Vivian på vivian@missing-people.dk