Selvom det er mere end fem år siden, at 17-årige Emilie Meng forsvandt fra Korsør Station og senere blev fundet dræbt 65 kilometer derfra, er efterforskningen langtfra lagt på køl.

Så sent som i december – kort før nytår 2020 – troppede Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi op i de haveforeninger, der ligger klods op ad Korsør Station og langs den sti, som Emilie Meng formodes at have gået på.

Politiets opgave var klar: Indhent dna fra samtlige mænd i området.

Det fortæller en af de mange kolonihaveejere, Leif Hansen, i dokumentarserien 'Nogen ved noget om Emilie Meng', der havde premiere på Kanal 5 og Discovery+ onsdag.

Leif Hansen har haft en kolonihave i området de seneste 20 år. Vis mere Leif Hansen har haft en kolonihave i området de seneste 20 år.

»De ringede og spurgte, om de måtte komme. De ville tage en dna-test. De har de gjort fra samtlige mænd, der har tilknytning til haverne her,« siger Leif Hansen.

Han fortæller helt specifikt, at han og andre haveejere afgav dna til politiet 29. december sidste år.

Samtidig fortæller han, at også efterkommerne af de mænd, som ejer eller ejede en kolonihave i 2016, også er blevet bedt om at afgive deres dna.

»Jeg kender en, der har en søn, som bor i Aarhus. Han har også afgivet dna,« fortæller Leif Hansen.

Det er ikke første gang, at politiet interesserer sig for haveforeningerne tæt på stationen.

Den 30. august 2016 slog Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ring om haveforeningerne og tjekkede alle, der gik ind og ud af området.

De indhentede specialtrænede hunde samt arkæologer, der skulle bistå politiet med gravearbejdet.

Flere haver blev gravet op, og først efter tre dage ophævede politiet afspærringen af området.

Haveforeningerne set oppefra i januar 2021. En måned forinden var politiet forbi for at indsamle dna fra samtlige mænd i området. Vis mere Haveforeningerne set oppefra i januar 2021. En måned forinden var politiet forbi for at indsamle dna fra samtlige mænd i området.

At politiet 'nu' – så lang tid efter, mere end fire et halvt år senere – vender tilbage til kolonoihaveområdet, undrer Leif Hansen. Men for ham understreger det samtidig, at politiet må have noget konkret dna i sagen at sammenligne med.

For nylig kom det frem, at der i politiets database over genetiske spor, der på en eller anden måde har relation til efterforskningen af drabet på Emilie Meng, ligger dna fra 1.337 personer.

Det fremgik af et svar fra justitsminister Nick Hækkerup til Folketingets Retsudvalg.

Her er Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi blevet bedt om at komme med en opdatering på efterforskningen af det uopklarede drab fra 2016.

I dokumentaren følger man de to journalister Jesper Vestergaard Larsen (tv) og Bo Norström Weile i deres undersøgelse af Emilie Meng-sagen. Vis mere I dokumentaren følger man de to journalister Jesper Vestergaard Larsen (tv) og Bo Norström Weile i deres undersøgelse af Emilie Meng-sagen.

»Der er over tid i sagen foretaget meget store og omfattende kriminaltekniske undersøgelser af spor, som et meget stort antal personer til stadighed holdes op imod,« skriver politikredsen.

Dokumentaren 'Nogen ved noget om Emilie Meng' kan ses på Kanal 5 og Discovery+.

I løbet af seks afsnit forsøger de to journalister Bo Norström Weile og Jesper Vestergaard Larsen at blive klogere på, hvad der skete med Emilie Meng den sommernat i 2016, hvor hun forsvandt og senere blev fundet dræbt.

Tidligere har de to skrevet bogen 'Pigen der forsvandt: Emilie Meng mysteriet,' ligesom de også står bag podcastserien om det fortsat uopklarede drab.