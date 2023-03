Lyt til artiklen

Da politiet på Sydsjælland- og Lolland-Falster fredag aften var ude at køre patrulje, fik to betjente øje på en Mercedes, der kørte rundt uden nummerplader.

Derfor forsøgte de at få føreren til at holde ind til siden.

Men det var manden bag rattet ikke just klar til.

Derfor eftersatte politiet den sorte Mecedes 320 i, i hvad der endte som en decideret biljagt gennem tre byer, fortæller vagtchefen ved Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi, Heidi Grandt Andresen.

»Han kørte med flere politibiler efter sig gennem både Slagelse, Høng og Giersev,« lyder det fra vagtchefen.

Biljagten stod på i et kvarter, før manden kørte galt og blev anholdt. Vagtchefen kan ikke oplyse, hvordan han kørte galt.

Men inden da var det også ved at ende galt flere gange, da manden var ved at ramme andre bilister i sit forsøg på at flygte fra politiet.

»Andre bilister har undveget hem, eller han har overhalet dem højre om. Og vi vil meget gerne snakke med de bilister og have deres forklaringer.

Manden er p.t. ved at blive undersøgt på hospitalet. Det vides derfor ikke endnu, om han var påvirket, fortæller vagtchefen.

Hvis man er en af de omtalte bilister, eller på anden måde har set noget, så kan man kontakte politiet på 114.