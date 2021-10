Når politiet går ud med efterlysninger, er det typisk efter folk, der på den ene eller anden måde har været på kant med loven.

Men det er imidlertid ikke tilfældet her.

For fredag lavede Nordsjællands Politi et opslag på Facebook, hvor de efterlyste et vidne, som i den grad havde været behjælpelig med at fange en butikstyv.

Hele episoden udspillede sig i en tøjbutik i Lyngby sidste fredag, hvor et andet vidne havde bemærket en mand, der i vidnets optik havde en mistænkelig adfærd. Umiddelbart efter skulle det vise sig, at mistanken var begrundet.

For ud af det blå hev tyven pludselig seks trøjer ned fra et udendørs tøjstativ og stak af i en spurt fra stedet. Politiet blev straks tilkaldt, men tyven var løbet fra stedet, da de ankom.

»Manden var spænet mod Lyngby Station, så der ræsede vi også til. Vi smed patruljevognen fra os og foretog en såkaldt rundering på stationen, men efter ti minutters søgen efter manden måtte vi slukørede traske tilbage til patruljevognen – vi fandt ham ikke. Pokkers,« skriver Nordsjællands Politi i opslaget og tilføjer:

»Men så! Lige da vi skulle til at sætte os ind i patruljevognen, kom en mand over til os og fortalte, at han netop havde set en mand, der lignede en butikstyv, fordi manden havde favnen fuld af tøj. Vi spurgte til et signalement på den mulige butikstyv, og signalementet matchede fuldstændig det, vi også tidligere havde fået.«

Vidnet fik peget politiet i retning mod en bus, der holdt ved et busstoppested på stationen, hvor betjentene kort efter kunne træde ind i bussen. Her stødte de omgående på en mand, hvis udseende passede perfekt på de signalementer, de havde modtaget. Ikke nok med det – manden havde også en masse trøjer og jakker i favnen.

»I første omgang nægtede han ethvert kendskab til et påstået tyveri, for han havde skam betalt for tøjet,« skriver politiet i opslaget, men alarmmodulerne i tøjet afslørede, at det formentlig ikke var tilfældet.

»Han blev derfor anholdt og sigtet for butikstyveri.«

Derfor 'efterlyser' politiet nu det andet vidne, som de mødte på stedet. Det første vidne fra butikken har de allerede identificeret. Vedkommende er allerede optaget på Politiskolen, fortæller de, mens vidnet fra stationen endnu ikke er identificeret.

»Vi måtte løbe efter bussen i en sådan hast, at vi ikke kunne nå at notere os et navn,« skriver de og tilføjer:

Skulle du være vidnet fra Lyngby Station og tilfældigvis læse med her, så har vi en besked til dig: Tak for hjælpen! Det var kanongodt arbejde.«