Onsdag 23. marts vil forbipasserende blive mødt af en gruppe anelse aggressivt klædte mennesker.

Sortklædte politibetjente med geværer kommer nemlig til at løbe rundt i området omkring Nordkraft i Aalborg.

Men grunden til deres tilstedeværelse er heldigvis harmløs.

Nordjyllands politi holder nemlig bare øvelser.

Det fortæller lederen af reaktionspatruljen, politikommissær Lau Larsen, i en pressemeddelelse.

»Vores betjente vil bære hjelme, gule politimærker på deres uniformer og være bevæbnede – og man vil formentlig kunne høre anvendelse af løs ammunition, dog i et begrænset omfang,« siger han og tilføjer:

»Jeg håber på borgernes forståelse for de mindre gener, som det eventuelt måtte give. Det er nødvendigt, at vi øver os for at holde færdighederne helt skarpe.«

Der vil også være politikøretøjer til stede. Øvelsen foregår klokken 8-12 om onsdagen, og øvelserne vil blive holdt igen 30 marts.