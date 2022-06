Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sent tirsdag aften fik Østjyllands Politi en noget besynderlig anmeldelse.

En kvinde fortalte, at hendes ekskæreste var gået ind i hendes lejlighed i Havndal.

Ekskæresten lå nu i hendes seng og sov.

Manden var meget påvirket, og kvinden ønskede politiets hjælp til at få ham ud.

Det var dog ikke sådan lige til.

Da patruljen ankom til stedet, blev den 32-årige mand gentagne gange bedt om at forlade stedet.

Manden løb pludselig ud af huset, men satte sig i stedet i baggården.

Betjentene tog atter kontakt til ham og gjorde ham bekendt med, at han skulle forlade matriklen.

Dette nægtede ekskæresten, der begyndte at råbe skældsord efter betjentene.

Den 32-årige mand blev anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden og for fornærmelig tiltale mod polititjenestemand.

Manden nægtede dog at lade sig anholde, og det endte med tumult, hvor den 32-årige mand slog en af betjentene i ansigtet.

Han blev derfor også sigtet for vold mod polititjenestemand og for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde.