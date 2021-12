Tilbage i maj 2020 overfaldt en større gruppe unge mænd to andre unge ved Utzon Centret på havnefronten i Aalborg.

Nu har seks af mændene fået en dom.

Overfaldet skete 26. maj, hvor en gruppe på op mod 15 mænd angreb en nu 18-årig og 20-årig mand. De blev begge sparket og slået, og den 20-årige blev også stukket i balden med en kniv.

Overfaldet varede under et minut, da gruppen formentlig fik øje på en forbipasserende politibil.

Det oplyser anklager Stine Eriksen.

Siden overfaldet er det lykkedes politiet at anholde syv af overfaldsmændene. Resten har det ikke været muligt at identificere.

Nu er seks af de syv så blevet idømt tre måneders fængsel, mens en blev frifundet. De dømte er alle mellem 17 og 20 år.

Fem af de seks dømte fik en ubetinget dom, mens den sidste fik en betinget straf.

Egentlig var mændene tiltalt for overtrædelse af den grove voldsparagraf 245, fordi der blev stukket med kniv, men de endte med at blive dømt efter den almindelige voldsparagraf 244.

Retten kunne nemlig ganske enkelt ikke fastslå, hvem der havde stukket med kniven. Desuden har ingen af overfaldsmændene eller ofrene ville sige ret meget om sagen.

»Det centrale blev derfor videoovervågning fra byen. Et kamera på Limfjordsbroen viste overfaldet, men det viste ikke ansigter. Dog kunne man kan se, der var nogle mennesker, der løb sammen,« forklarer anklageren.

Hun fortæller, at der også var overvågningsbilleder af de dømte mænd fra gågaderne og andre dele af Aalborg centrum – både før og efter overfaldet.

Selvom alle billederne altså ikke er lige tydelige, så er det alligevel lykkes at koble billeder fra centrum af byen sammen med billederne på havnen.

»Det er samme kombinationer af tøj, og det er efter min opfattelse det, der gør, at retten føler sig overbevist om, at det er dem,« siger Stine Eriksen og fortæller, at mændene i øvrigt også er set løbe op gennem gågaderne efter overfaldet.

Efter overfaldet gik snakken flere steder på, om overfaldet var en del af større konflikt mellem kriminelle grupperinger i Aalborg. Anklageren fortæller, at det ikke direkte har været et tema under retssagen – men alligevel indirekte har luret.

»Det har ligget mere i undertonen. De er nogen, vi ved, hvem er og opholder sig i nærheden af Grønlandstorvet, hvor der tidligere har været konflikter. Når to grupper støder sammen, og der bliver stukket med kniv, så er det vores vurdering, at der er et motiv bag, som ingen skulle kende til.«

Alle dømte mænd nægter sig skyldige og har derfor udbedt sig betænkningstid ovenpå dommen.

De afviser i øvrigt, at det var dem, der var på overvågningsbillederne fra havnefronten, oplyser Stine Eriksen.