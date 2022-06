Lyt til artiklen

Søndag eftermiddag er Københavns Beredskab til stede på Amager.

Det drejer sig om Bulgariensgade, fortæller vagthavende operationschef, Frank Mikkelsen til B.T.

»Der er hos en beboer blevet hældt noget væske ind gennem brevsprækken, der skulle lugte kraftigt,« oplyser han.

»Vi ved ikke endnu hvad for et stof det drejer sig om.«

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Af netop den årsag har man valgt, at evakuere både beboerne og hele opgangen i det pågældende lejlighedskompleks.

Også vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Brix bekræfter, at de er til stede på adressen.

»Det drejer sig om nabostridigheder. Der er to, der ikke er enige om tingene, og så hælder den ene nabo noget væske ind til den anden,« siger vagtchefen og understreger, at væsken ikke skønnes at være farlig.

»Ifølge den nabo, der har gjort det, er der tale om blomstergødning med et krydderi i. Og ja, det lugter mærkeligt, men om det er den kombination, der er tale om, er svært at sige.«

Derfor skal der tages prøver af væsken, fortæller han ydermere.

Ifølge Københavns Beredskab er det kun en enkelt opgang, der er evakueret. Af sikkerhedshensyn er der spærret af i området.

Der er ingen anholdte i sagen.

»Vi ser om ikke, vi kan klare stridighederne gennem dialog,« siger Henrik Brix.