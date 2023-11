En bølge af mystiske tyverier fra biler har de seneste dage ramt en række danske byer.

Onsdag har politiet i Randers fået anmeldelser fra 'en del borgere', der har fået stjålet sidespejlene fra deres biler.

Der er foreløbig registreret 15 tilfælde af borgere, der onsdag er blevet udsat for det mystiske tyveri i den nordvestlige del af Randers.

Selvom tyveriet af sidespejle kan virke spektakulært, er borgerne i den østjyske by langt fra de første, der på det seneste har været udsat for det specielle tyveri.

Onsdag kunne TV Midtvest berette, at 21 borgere i Viborg havde fået stjålet spejle fra deres biler mellem søndag og onsdag.

Her er spejltyvene ifølge Viborg Folkeblad særligt gået efter bilmærker i den dyrere ende, som Tesla, Audi, Mercedes-Benz og BMW.

Det er dog ikke kun i jyske byer, at folk med lange fingre er begyndt at gå efter bilers sidespejle.

For en uge siden kunne Sjællandske Nyheder fortælle, hvordan ejerne af en række biler i Humlebæk havde oplevet at få klippet sidespejlene af.

Til B.T. oplyser Østjyllands Politi, at man ikke på nuværende tidspunkt kan svare på, om der er sammenhæng mellem tyverierne i de forskellige byer. Derfor vil man vil samarbejde med andre af landets politikredse for at finde ud af, om der er en sammenhæng mellem spejltyverierne.

Østjyllands Politi oplyser, at man arbejder ud fra en formodning om, at spejlene bliver stjålet med henblik på videresalg.

Det er dog ikke muligt at oplyse, hvilke dele af sidespejlene, der kan indbringe penge i videresalg.

B.T. har været i kontakt med flere automekanikere i Randers, der altså er seneste epicenter for spejltyverierne.

Ingen af de lokale mekanikere kan umiddelbart svare på, hvilken værdi de afklippede spejle skulle have på det sorte marked.

Mekaniker Henrik Kristiansen, der er indehaver af værkstedet af samme navn, er blankt afvisende overfor ideen om, at spejlene skulle have værdi i videresalg.

»Det kan jeg ikke se. Umiddelbart er de intet værd. Overhovedet ikke,« siger han.

En anden lokal mekaniker – automekaniker Lars Rasmussen – fortæller, at hans kollegaer på værkstedet måber, da han fra telefonen viderebringer dem nyheden om spejltyverierne.

»Det kan jeg ikke se logikken i overhovedet. Det er blevet svært at komme til nogle reservedele, men hvis spejlet er klippet af, kan du ikke bruge det til noget. Så det kan jeg ikke se en årsag til,« fortæller han.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du hører dine podcast.