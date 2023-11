Der var tale om drabsforsøg, da Tobias Pedersen en oktober aften i fjor på havnen i Brøndby fjor affyrede fire skud efter en bil, hvori der sad tre mænd, som kort forinden havde røvet 800 gram hash fra ham.

Et enigt nævningeting har torsdag kendt den 37-årige skyldig. Og han er nu idømt 10 års fængsel i forbindelse med sagen. Anklager, Britt Hansen, havde krævet 16 års fængsel, men fordi den nu tiltalte kort forinden var blevet overfaldet, og derfor var i 'oprevet tilstand, fik han »kun« ti års fængsel.

Episoden udspandt sig den tågede aften 30. oktober omkring klokken 20.30. Her mødtes den nu dømte med de tre mænd i forbindelse med, at han skulle sælge dem 800 gram hash.

De tre mænd havde dog ikke til sinds at betale for hashen. I stedet overfaldt de den 37-årige:

»Retten finder det bevist, at de udsatte ham for en såkaldt rulleforretning,« lød fra retsformand Jakob Nolsø, da han oplæste skyldkendelsen.

Hashrøverne er allerede dømt i sagen, hvilket skete i sommer, hvor de tre på 25, 30 og 31 år blev idømt henholdsvis halvandet, halvandet og et år og ni måneders fængsel.

Trioen havde medbragt en gas- og signalpistol, og på gerningsstedet fandt efterforskerne plastikstrips, hvor to var formet, så de kunne bruges som håndjern.

Det var umiddelbart efter overfaldet, at den 37-årige affyrede fire skud.

Videoovervågning på havnen fangede skyderiet. Og her ses det, hvordan den 37-årige kom vaklende ind i kameraets vinkel. Sekundet efter kom en VW Polo kørende ind i vinklen fra samme retning.

Bilen foretog et skarpt 90 graders sving og kørte i høj fart ud af kameraets vinkel igen. Det var her, at den 37-årige løftede venstre arm og affyrede fire skud efter bilen.

Her blev en af de tre mænd i bilen ramt i ryggen.

Om skydevåbnet har den 37-årige forklaret, at det var røverne, der havde det med, og at det under overfaldet lykkedes ham at fravriste røverne omtalte pistol – en Colt Mustang 380.

Omvendt har røverne forklaret, at det var den 37-årige, der havde våbnet med sig.

Retten fandt ikke, at den 37-åriges forklaring, om hvordan han bemægtigede sig pistolen, troværdig. Desuden fandt retten, at den 37-årige virkede fortrolig i omgangen med pistolen. Og derfor fandt retten det bevist, at det var ham, der havde pistolen med.

Under retssagen har den 37-årige erkendt, at han affyrede de fire skud. Men det skete i selvforsvar, forklarede han.

Denne forklaring købte retten dog ikke, fordi de fire skud blev affyret efter, at overfaldet havde fundet sted, og bilen var på vej væk.

Ud over drabsforsøg blev den 37-årige også dømt for besiddelse af 40 gram kokain, 100 gram amfetamin og 10-15 kilo, der var til videresalg.

