En taxatur onsdag eftermiddag endte med, at en 16-årig pige blev anholdt for hærværk, efter en tvist om en ikke betalt taxaregning.

Taxameteret ruller afsted, og pludselig ærgrer man sig over, at man ikke bare tog bussen. Det er måske den tanke, der gik gennem hovederne på de tre unge mennesker, der tog en taxa fra Ørslev til Vordingborg.

For da de ankom til rådhuspladsen i Vordingborg opstod der tumult mellem passagerene og chaufføren, det oplyser Ekstra Bladet.

I taxaen var der en 21-årig ung mand fra Frederiksberg, en 16-årig pige fra Vordingborg og en 14-årig pige fra Ølsted. Og det var netop den unge mand, der indledte balladen, da han enten ikke kunne eller ikke ville betale for turen. Det var først efter, at politiet ankom til stedet, at der blev indgået en aftale om betaling.

Pludseligt begyndte de unge piger at udvise voldelig adfærd.

»Pigerne sprang op på kølerhjelmen af taxaen. Efterfølgende spyttede de mod chaufføren, slog på forruden og slog på siden af bilen, mens den 14-årige pige smed en flaske ud foran politipatruljen, lyder det også i døgnrapporten,« fortæller vagtchef ved Sydsjælland- og Lolland-Falsters politi, Ove Christoffersen.

Og som ved et trylleslag begyndte den unge mand at falde helt til ro, mens de unge piger gjorde skade på taxaen og kastede med flasker.

Den 16-årige blev anholdt og sigtet for hærværk. Hun blev kørt til politistationen sammen med den 14-årige, hvis sag er overleveret til de sociale myndigheder.

Det oplyser politiet i døgnrapporten.