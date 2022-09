Lyt til artiklen

»Efterforskningen er ved at være tilendebragt.«

Sådan lyder ordene fra Frank Olsen, der er Nordjylland Politis vicepolitiinspektør.

Sagen om Mia Skadhauge Stevn, der forsvandt 6. februar og senere blev fundet dræbt, rystede hele Danmark. Men nu er politiets efterforskning ved at nå sin afslutning. Det skriver TV 2 Nord.

Vicepolitiinspektør Frank Olsen forventer, at de kan overlevere sagen om senest to måneder. Det forventes, at der falder dom i sagen i foråret 2023.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt søndag 6. februar.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Jomfru Ane Gade i Aalborg. Fire dage senere blev hun fundet dræbt i Dronninglund Storskov.

To 36-årige mænd blev tre dage efter forbrydelsen sigtet for drab. Siden er den ene blevet løsladt og renset for mistanke.

Den anden mand er fortsat sigtet og varetægtsfængslet. Han nægtede sig skyldig i sigtelsen, da han blev anholdt.

Når politiet har afleveret deres rapport til anklagemyndigheden, skal der efterfølgende skrives et anklageskrift og sættes en dato for, hvornår sagen skal for retten.