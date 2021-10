Restaurant Puk i Indre By blev i september udsat for et røveri.

Siden har Københavns Politi arbejdet på at identificere gerningsmanden, og nu deler politiet et overvågningsbillede af en mand, der menes at stå bag røveriet.

Hændelsen skete 8. september, da gerningsmanden først truede personalet på restauranten til at udlevere et kontant beløb.

Siden skubbede han til en gæst og truede vedkommende med en flaske, inden han forlod restauranten, der ligger på Vandkunsten 8 i København K.

Politiet eftersøger i øjeblikket denne mand efter et røveri mod en café i Indre By. Foto: Københavns Politi

Flere vidner forsøgte at bremse gerningsmandens flugt fra Restaurant Puk, men da han slog ud efter et af vidnerne, lykkedes det ham alligevel at slippe væk.

Ifølge politiets beskrivelse er den mistænkte mørk i huden, mellem 30 og 35 år gammel og mellem 170 og 180 centimeter høj.

Politiet beskriver gerningsmanden som almindelig af kropbygning, skaldet eller med kort sort hår og mørke skægstubbe. Han talte arabisk og var i ført en lys, grøn jakke med hætte, mørke bukser og kondisko, da røveriet fandt sted.

Københavns Politi opfordrer alle, der genkender manden på billedet og har oplysninger i sagen til at henvende sig på 1-1-4.