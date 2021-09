Med tårerne trillende ned ad kinderne forsøgte den svindeldømte Britta Nielsen onsdag at bevise sin børns uskyld i Østre Landsret.

»Jeg har aldrig nogensinde kunnet tro, at det her ramte mine børn. Jeg kan ikke forstå det den dag i dag.«

Den 67-årige kvinde var indkaldt som vidne i ankesagen mod sine tre børn, 41-årige Jimmy Hayat, 37-årige Jamilla Hayat og 34-årige Samina Hayat. De blev alle idømt fængselsstraffe i juli 2020 for groft hæleri ved at have fået del i de penge, som Britta Nielsen over 25 år tog fra Socialstyrelsen.

Men det nægter børnene, som i stedet hævder, at de troede, der var tale om arv fra deres far. Derfor har de også anket sagen til frifindelse.

Her er deres domme Britta Nielsens tre børn blev i juli 2020 alle idømt fængselsstraffe for groft hæleri ved Retten i Glostrup. Du kan se deres domme her: 34-årige Samina Hayat blev idømt tre år og seks måneders fængsel for groft hæleri for cirka 37,2 millioner kroner.

41-årige Jimmy Hayat blev idømt to år og seks måneders fængsel for groft hæleri for cirka 10,6 millioner kroner samt for besiddelse af børneporno.

37-årige Jamilla Hayat blev idømt halvandet års fængsel for groft hæleri for cirka 3,4 millioner kroner. Alle har de anket dommene til frifindelse.

»Under hele min kriminalitet har jeg skjult, hvad jeg laver for min børn. Jeg er kriminel. Mine børn har aldrig haft kendskab til mine økonomiske forhold. De har aldrig haft indsigt i det,« lød det videre fra Britta Nielsen under onsdagens retsmøde.

Afhøringen af Britta Nielsen stod på i tre timer, hvoraf hun størstedelen af tiden blev afhørt af sønnens forsvarsadvokat, Jan Schneider. Det var også ham, der havde indkaldt Britta Nielsen som vidne i sagen.

Og mens store af afhøringen af gode grunde omhandlede hendes egen svindel og ikke mindst børnenes påståede kendskab til svindlen, så fik Britta Nielsen også lejlighed til at fortælle, hvordan hun selv havde det med børnenes sag.

»Jeg er nervøs og ked af at være i en situation, hvor jeg skal se mine børn sådan her,« svarede hun indledningsvis, da forsvarsadvokat Jan Schneider spurgte, hvordan hun havde det med at sidde i retten onsdag formiddag.

Britta Nielsen under dagens retsmøde tegnet af Anne Gyrite Schütt. Foto: Anne Gyrite Schütt Vis mere Britta Nielsen under dagens retsmøde tegnet af Anne Gyrite Schütt. Foto: Anne Gyrite Schütt

Hun understregede efterfølgende, at hun ikke havde i sinde at sige noget imod sine egne børn.

»Jeg vil gerne sige sandheden, men jeg vil ikke tale mod mine børn,« lød det videre fra Britta Nielsen.

I dag har Britta Nielsen ledsaget udgang fra fængslet. Dermed har hun også mulighed for at besøge sine børn og børnebørn, men altid under opsyn. Derfor afviste hun også, at hun skulle have talt med sine børn om sagen.

Ifølge hende bliver udgangen brugt på at genoprette tilliden mellem børnene, børnebørnene og hende selv. En tillid, som ifølge Britta Nielsen havde lidt et alvorligt knæk som konsekvens af hendes svindel.

Hun forklarede videre, at hun altid havde ønsket det bedste for sine børn, men at det i højere grad havde været hendes egne interesser, hun havde trukket ned over hovedet på dem. Særligt Samina Hayats interesse for heste var noget, som Britta Nielsen havde pacet hende mod, fortalte hun.

»Jeg har dirigeret rundt med dem (familien, red.) på en måde, der har matchet det, som jeg gerne selv ville som barn,« lød det fra en grådkvalt Britta Nielsen.

Der ventes at falde dom 5. oktober.