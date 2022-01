Fem mænd med relation til bandemiljøet er blevet sigtet for at have brudt våbenloven.

To af dem er sigtet for i forening at have været i besiddelse af to skarpladte pistoler på Københavns Hovedbanegård i december. De tre sidste er sigtet for at have være i besiddelse af en revolver og 13 patroner på samme sted dog i oktober.

I begge tilfælde er våbnene blevet overdraget til svenske mænd, hvis sager behandles i Sverige.

Flere af dem er blevet sigtet in absentia grundet sygdom. De var derfor ikke til stede under grundlovsforhøret, der blev indledt klokken 11.30.

Her nåede den fremmødte presse kun akurat at høre sigtelserne, førend dørene blev lukket på baggrund af en anmodning fra anklageren.

Denne argumenterede for dørlukning med, at efterforskningen fortsat er på et tidligt stadie, at der er mistanke om mulige gerningsmænd på frid fod, samt at politiet har en opfattelse af, at sagen kan have relation til bandemiljøet.

Der er ligeledes nedlagt navneforbud i sagen. Her fremhæver forsvarerne, at det er af hensyn til nogle af de sigtede, der er meget unge, samt at sagen er på et tidligt stadie.

Selvom fem i dag er blevet sigtet, var der i alt syv mænd, der blev anholdt.

Anholdelserne fandt sted tirsdag formiddag, da politiets nye afdeling National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) rykkede ud til en række adresser og anholdt i alt syv bandefolk på mellem 20 og 24 år.

»I efterforskningen har der været et meget tæt og effektivt samarbejde mellem svenske myndigheder og dansk politi, og vi kan i NSK med glæde konstatere, at det samarbejde og den konkrete efterforskning nu har ført til anholdelserne af de syv mænd,« oplyste vicepolitiinspektør Torben Henriksen da.

Alle anholdelserne skulle ifølge politiet være foregået ganske udramatiske. Og i forbindelse med dem blev der foretaget en række ransagninger.

Om der blev fundet våben i forbindelse med ransagningerne er uvist.

Torben Henriksen kunne af hensyn til efterforskningen tirsdag ikke dele mange detaljer om sagen.

Han afviste dog overfor B.T., at anholdelserne havde relation til den konflikt mellem den danske bandegruppering NNV og det svenske netværk Söderkulla, der i december førte flere dødelige skudepisoder med sig.

»Det er ikke en udløber af de skyderier, der har været i København i december, og som Københavns Politi efterforsker.«

Forude venter det, NSK med egne ord kalder »et omfattende efterforskningsarbejde« – et arbejde, der vil ske i samarbejde med de svenske myndigheder.

Politiet kan ikke udelukke, at efterforskningen vil føre til yderligere anholdelser.