Selvom uger er gået, siden Storkøbenhavn senest dannede rammer for et fatalt skyderi, betyder det ikke, at konflikten med bandegrupperingen NNV som den ene part er ovre.

»Situationen er stadig anspændt, er vores vurdering. Der er stadigvæk konflikt, og der er en nervøsitet i miljøet. Men det er svært at sige, hvad der kommer til at ske,« lyder det fra Torben Svarrer.

Den ledende politiinspektør sætter uddybende ord på den konfliktvurdering, Rigspolitiet udarbejdede blot tre dage før jul.

Heri lyder det, at bandegrupperingen fra Nørrebro og Nordvest i øjeblikket ligger i væbnet konflikt med et svensk netværk. Og at denne konflikt de seneste tre måneder har ført til flere voldelige sammenstød.

Hidtil er konfliktens sydsvenske modpart blandt andet blevet beskrevet som et netværk af »kriminelle løsgængere«.

Men i konfliktvurderingen, som B.T. har fået aktindsigt i, har det et navn. Söderkulla. Samme navn har et udsat boligområde i det sydøstlige Malmø.

Torben Svarrer kan ikke fortælle meget om netværket, da det er »et svensk anliggende«. Kun, at Söderkulla er mere løst sammensat end NNV, der bliver betegnet som en egentlig bandegruppering.

En gruppe, der de seneste par uger har måttet se flere allierede sendt bag tremmer.

Politiindsats omkring Islevbrovej i Rødovre fredag den 3. december 2021. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Senest 22. december, hvor en dommer ved Retten i Glostrup under et grundlovsforhør besluttede at varetægtsfængsle to mænd på 29 og 34 år.

Begge er sigtet for medvirken til drabet på en 17-årig bulgarer i en frisørsalon i Rødovre 3. december. Samt for drabsforsøg på to svenske mænd på henholdsvis 28 og 15 år.

I retsbogen fra grundlovsforhøret fremgår det, at den ene sigtede har tæt tilknytning til NNV, mens den anden under grundlovsforhøret forklarede, at han kendte personer fra grupperingen.

Ligeledes kom det under grundlovsforhøret frem, at der er sammenhæng mellem skyderiet i frisørsalonen og et drab begået dagen forinden.

2. december blev en 27-årig mand skudt på hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade. Foto: Foto: Marcus Mørk / Byrd

Her blev en 27-årig mand, som ifølge B.T.s oplysninger var medlem af NNV, skudt i ryggen på hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade, mens en anden ukendt person nåede at løbe fra stedet. Skudepisoden fik dødelig udgang for førstnævnte.

Seks personer – heriblandt i hvert fald én svensker – er i skrivende stund varetægtsfængslet i den sag.

To af de fængslede blev anholdt allerede tyve minutter efter drabet. Her blev en svensk mand sigtet for at skyde ofret med en Glock, mens en dansk mand blev sigtet for at køre flugtbilen. Begge blev dagen efter varetægtsfængslet.

21. december blev to 20-årige mænd varetægtsfængslet i sagen. Sigtet for medvirken til drab, drabsforsøg og våbenbesiddelse. B.T. kunne desuden forleden erfare, at yderligere to – en mand på 22 år og en på 23 – i al hemmelighed er blevet sigtet og varetægtsfængslet i sagen.

4. december blev en 39-årig mand skudt på Café Layalina ved Åboulevarden på Frederiksberg. En 18-årig mand er sigtet for drabsforsøget. Han nægter sig skyldig. Foto: Steven Knap / Byrd

I alt har der været fire voldsomme skyderier i Storkøbenhavn i starten af december.

Foruden de to, der allerede er beskrevet, er en 39-årig i kritisk tilstand efter en skudepisode på en vandpibecafé på Frederiksberg 4. december. Politiet mener ikke, ofret har nogen tilknyttet til bandemiljøet.

En 18-årig blev for nylig anholdt og sigtet i den sag.

Derudover blev en 21-årig og en 25-årig 7. december skudt i Herlev. Førstnævnte overlevede ikke.

Natten til 7. december blev to mænd skudt i Herlev omkring Krebsdammen. Foto: presse-fotos.dk

En 41-årig mand er i sagen sigtet for drab og drabsforsøg, men politiet har for nuværende ikke ment, at der har været tilstrækkeligt grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør. Han er altså fortsat på fri fod.

Mens politiet er ganske sikre på, at de to skyderier i henholdsvis Rødovre og på Nørrebro er en del af konflikten, er de andre skyderier »lidt anderledes«, fortæller Torben Svarrer. Han vil derfor på nuværende tidspunkt ikke udtale sig om en mulig sammenhæng.

Københavns Politi er ikke alene om at efterforske skuddrab.

På den anden side af Øresund blev en 25-årig dansk statsborger frarøvet livet den 15. december efter at være blevet skudt på åben gade i Malmø.

Claes-Arne Hermansson og Jimmy Arkenheim fra Malmøs Politi holdt pressemøde om drabet.

Ifølge B.T.s oplysninger har skuddrabet direkte forbindelse til den danske konflikt, da den 25-årige havde en relation til frisørsalonen i Rødovre.

I kølvandet på drabet anholdt svensk politi fire mænd. Heriblandt tre statsborgere. Ifølge B.T.s oplysninger er der tale om personer med tilknytning til banden NNV. Den ene et toneangivende medlem.

De er alle blevet løsladt efterfølgende.

Det er endnu ikke officielt meldt ud, hvad der ligger til baggrund for konflikten. Kilder har dog tidligere overfor B.T. beskrevet, at den udspringer af en såkaldt rulleforretning.

En stor dansk hashgangster skulle angiveligt have arrangeret en hashtransport, som ved ankomsten blev røvet af den ene part i konflikten. Køberen blev ifølge B.T.s oplysninger snydt for sin leverance, og det var gnisten, der antændte konflikten.

Torben Svarrer kan dog hverken be- eller afkræfte dette.

»Det kan jeg ikke sige noget om, fordi det kræver, at vi finder det egentlige motiv. Der er mange rygter i gang om, hvad der har startet det her. Men vi kan simpelthen ikke vurdere på nuværende tidspunkt, hvad der er det rigtige.«

Selvom der den seneste uge har været ro på skyderierne, vurderer politiet altså fortsat, at konflikten lever.

»Vi kan konstatere, at der er en nervøsitet i miljøet, og det betyder, at miljøet i hvert fald er årvågent – og det samme er vi.«