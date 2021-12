Den berygtede københavnske bande NNV har været i fem væbnede konflikter på tre år, men nu er de oppe imod en usynlig og koldblodig fjende.

Manden havde taget kage med. Han bar den i en fin lille æske, da han trådte ind i receptionen til psykiatrisk sikkerhedsafdeling på Slagelse Sygehus.

Han var kommet for at besøge sin ven, der sad varetægtsfængslet for et voldeligt overfald. Besøget blev overværet af to sygeplejersker.

Kaffe blev hældt op, men da kageæsken blev åbnet, lå der to pistoler i den.

2. december blev en 27-årig mand skudt på hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade.

Mændene greb hver en pistol, den ene affyrede et skud ned i gulvet, og derefter placerede de hver en pistol i nakken på sygeplejerskerne.

»Hvis I slår alarm, bliver i skudt,« lød truslen.

Manden, der blev befriet under den spektakulære fangeflugt i 2019, hedder Hermin Dilshad Saleh.

Han er ledende medlem af Nørrebrobanden NNV, og overfaldet, han sad varetægtsfængslet for, var sket under NNVs konflikt med den rivaliserende bande Brothas.

NNV har fået sit navn af politiet, der opfandt forkortelsen til at beskrive de løst sammentømrede bandegrupperinger på ydre Nørrebro og i Københavns Nordvestkvarter.

Siden har banden taget navnet til sig.

Det vides ikke præcis, hvor mange medlemmer der er af NNV, og banden har ikke som andre bander sine egne officielle rygmærker, klubhuse eller organisationsdiagrammer.

Kilder med kendskab til banden peger dog på, at der findes en vis grad af organisation i NNV, og at banden på det seneste har haft vokseværk med tilstrømning fra andre mindre grupperinger rundt om i København.

Sikkert er det, at medlemmerne af NNV er særdeles kriminelle og voldsparate.

Siden september 2019 har NNV været involveret i hele seks væbnede konflikter med forskellige grupperinger.

Det fremgår af en oversigt fra Rigspolitiet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Konflikten med Brothas ophørte i marts 2019, men blussede op igen senere på året. Ved indgangen til 2020 stoppede konflikten, men kort tid efter ragede NNV uklar med nye grupperinger.

Denne gang var det bandegrupperinger i Tingbjerg og Sjælør, der var modpart i konflikten, og ifølge B.T.s oplysninger har banden selv optaget medlemmer fra de områder.

NNV har base på ydre Nørrebro og Københavns Nordvestkvarter, men har de senere år haft vokseværk.

Banden har ifølge B.T.s oplysninger ambitioner om at få del i det lukrative hashmarked på Christiania, hvor flere bander i dag har en bod.

Forrige weekend løb omkring 20 personer angiveligt ind på fristaden, hvor de væltede boder og udøvede vold mod flere personer i hashgaden. Episoden bliver ifølge flere kilder set som en magtdemonstration fra NNVs side og et forsøg på at presse sig ind i Pusher Street.

Hemin Dilshad Saleh blev efterlyst efter flugten fra Slagelse Sygehus, og blev anholdt i Barcelona efter flere måneder på flugt.

I 2021 har NNV lagt sig ud med de helt store drenge. Banden har været involveret i tre forskellige konflikter, hvoraf flere har vist sig at være fatale for NNVs medlemmer.

2. januar trykkede den mangeårige Bandidos-rocker Jess Brønnum aftrækkeren i bund på en halvautomatisk Zastava. Løbet var rettet mod en sort Audi, der holdt parkeret i Hillerød.

I bilen sad fire NNV-medlemmer, heriblandt det 38-årige toneangivende medlem af NNV Cem Kaplan.

Bandemedlemmerne troede, de skulle mødes med Jess Brønnum for at tale om et økonomisk mellemværende, men i stedet blev de lokket i baghold. 11 skud blev affyret mod bilen.

Cem Kaplan blev dræbt i kugleregnen, og et 22-årigt NNV-medlem blev livsfarligt såret. Bilens fører og en anden passager slap uskadt og var i stand til at køre bilen væk.

Jess Brønnum blev idømt livsvarigt fængsel for skyderiet, der antændte en konflikt mellem NNV og Bandidos, som førte til flere skyderier og attentatforsøg.

Natten til 16. januar fandt en Bandidos-rocker en mystisk plastikpose under sin BMW, der holdt parkeret i Gladsaxe. Rockeren hev plastikposen ud og trådte et skridt tilbage, da han så, at den indeholdt en bombelignende genstand.

Genstanden blev senere fjernet af politiets bomberyddere og viste sig at være en brandbombe.

Et 24-årig NNV-medlem blev senere anholdt, og hans dna blev fundet på posen, men efter knap et halvt års varetægtsfængsling blev han løsladt igen, formentlig på grund af manglende beviser.

Konflikten med Bandidos blev afsluttet 31. marts., men allerede 16. november blev NNV nævnt i en ny konfliktvurdering fra Rigspolitiet.

Denne gang var NNV raget uklar med den hastigt ekspanderende motorcykelklub Satudarah MC. Den konflikt nåede at føre til mindst to skudepisoder, hvor ingen personer dog blev ramt, og politiet havde kun lige nået at ophæve visitationszonerne, før et medlem af NNV blev skudt og dræbt på Nørrebrogade 2. december.

Denne gang er banden efter alt at dømme oppe imod en mere kompleks og usynlig fjende.

To personer blev anholdt kort tid efter drabet på Nørrebro. Den ene er en 18-årig dansk mand, der er sigtet for at køre flugtbilen. Den anden er en 21-årig svensker med anden etnisk baggrund end svensk, der er sigtet for at udføre selve drabet.

Svenskeren er tidligere dømt for ulovlig våbenbesiddelse i en sag, hvor han sammen med andre blev pågrebet med et skarpladt skydevåben. Anklagemyndigheden mente, at de havde planer om at begå et drab, men kunne ikke bevise det.

Nu spekuleres der i, om drabet på NNV-medlemmet var bestilt arbejde. Flere kilder oplyser til B.T., at den nuværende konflikt munder ud i uenigheder om et parti hash, som blev røvet efter at være blevet transporteret fra Spanien til Danmark.

Grupperingen, som NNV er oppe imod nu, er et mere løst netværk af danske kriminelle med forbindelser til den hårdkogte svenske underverden.

Københavns Politi har stoppet korteger af biler med danske og svenske kriminelle, der kører gennem København, og mindst et svensk bandemedlem er blevet registreret.

Konflikten er også mere dødelig end nogen tidligere konflikt på dansk jord. På under en uge har der været fire skyderier, hvor tre personer er omkommet. På et pressemøde tirsdag kaldte politiinspektør Torben Svarrer situationen for »et helt ekstraordinært kriminalitetsbillede«.

»Det er meget voldsomme hændelser, vi ser. Det er drab. Det er koldblodige drab,« sagde han.

Politiet kæder foreløbig to af de fire skyderier sammen og arbejder på at etablere overblikket over de øvrige to skyderier.