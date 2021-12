Trods protester fra den fremmødte presse er det blevet besluttet, at grundlovsforhøret med den 18-årige, som er sigtet for drabsforsøg, skal foregå bag lukkede døre.

Sagens detaljer er derfor for nuværende ukendte.

Kort efter dørlukningen opstod der tumult foran retslokalet, hvorefter nogle pårørende blev ført væk af betjente.

Men før pressen blev smidt ud, blev sigtelsen mod den 18-årige dog læst op.

Heraf fremgår det, at han er mistænkt for om aftenen 4. december på Café Layalina på Åboulevarden at have skudt den 39-årige i nakken, hvorefter han flygtede fra stedet.

Den 39-årige har siden skyderiet været i kritisk tilstand. Skuddet fra gerningsmanden gik ind i nakken og ud af munden på offeret, lyder det i sigtelsen.

Meldingen er, at den 39-åriges tilstand lige nu er stabil.

Foruden sigtelsen om drabsforsøg er den 18-årige også sigtet for ulovlig våbenbesiddelse.

Politiet mener, at begge forhold kan være begået med en eller flere uidentificerede medgerningsmænd. Netop dette brugte anklagemyndigheden som argument for dørlukningen.

Politiet frygter, at mulige medgerningsmænd med oplysninger fra et åbent retsmøde vil få mulighed for at samstemme deres forklaringer, lød det fra anklagemyndigheden.

Hun fremhævede desuden, at efterforskningen fortsat er i et tidligt stadie samt sagens alvor, da hun bad om at få dørene lukket.

En anmodning, som dommeren altså besluttede at efterkomme.

Foruden dørlukningen blev der desuden nedlagt navneforbud i forhold til både sigtede og den 39-årige.

Senere fredag beslutter dommeren, hvorvidt der er grundlag for varetægtsfængsling af den 18-årige, der blev anholdt torsdag.

»Vi har haft en bred og omfattende efterforskning. Den 18-årige er ikke registreret som bandemedlem, men har en vis tilknytning til bandemiljøet. Vi har en indikation af motivet, men af efterforskningsmæssige hensyn kan jeg ikke komme nærmere ind på det,« lød det tidligere fredag fra leder af Afdeling for organiseret kriminalitet, vicepolitiinspektør Knud Hvass, i en pressemeddelelse.

Knud Hvass kan dog ikke med sikkerhed koble hændelsen sammen med de seneste mange skyderier.

»Der er ikke en direkte kobling med nogle af de andre skyderier fra den seneste tid, men vi vurderer, at drabsforsøget er banderelateret.«

Anholdelsen var en del af en større aktion, der også omfattede ransagninger på flere adresser i København og omegn.

I forbindelse med ransagninger fandt politiet det våben, som man formoder blev brugt under skyderiet 4. december. En Walther ni-milimeter.