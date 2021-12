Fire skyderier, tre dræbte og fire sårede ofre.

Det er den brutale virkelighed, som de københavnske borgere har oplevet den seneste uges tid.

Det sker, efter at en magtkamp i bandemiljøet er brudt ud i lys lue, der, ifølge politiet, viser en hidtil uset voldsparathed og en anden 'egenaccept' af, at man skal slå nogen ihjel.

B.T. giver dig det fulde overblik, siden første skyderi fandt sted 2. december.

Her er der skudt

Nørrebro:

Første skuddrab finder sted torsdag 2. december kort efter 16.30, hvor en 27-årig mand fra bandemiljøet mistede livet efter at være blevet skudt i ryggen på hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade.

En anden mand, der var sammen med den 27-årige, nåede at løbe fra gerningsmandens skud, og det er fortsat uvist, hvem den pågældende mand er. To mænd bliver kort efter skudepisoden anholdt.

Der er tale om en 21-årig svensk mand, der nu er varetægtsfængslet for at skyde den 27-årige med en Glock-pistol. Han har desuden en fortid i det svenske kriminelle miljø, hvor han tidligere er dømt for røveri og ulovlig våbenbesiddelse. Derudover er en 18-årig dansk mand varetægtsfængslet og sigtet for at køre flugtbilen. Begge nægter sig skyldige.

2. december blev en 27-årig mand skudt på hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade. Foto: Foto: Marcus Mørk / Byrd Vis mere 2. december blev en 27-årig mand skudt på hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade. Foto: Foto: Marcus Mørk / Byrd

Rødovre:

Allerede 3. december sker anden skudepisode, hvor tre personer bliver skudt af to ukendte gerningsmænd i frisørsalonen 'Yomok Herrefrisør' ved Islev Torv i Rødovre. Her blev en 17-årig bulgarsk dreng dræbt af skud.

Derudover blev en 15-årig dreng ramt af skud i hånden, da han var i gang med at blive klippet. Han er nu færdigbehandlet og udskrevet fra hospitalet. Også en 28-årig mand blev såret og var i kritisk tilstand, men han er nu uden for livsfare. Vidner så de to gerningsmænd løbe fra stedet, men de er fortsat på fri fod.

Politiindsats omkring Islevbrovej i Rødovre fredag den 3. december 2021. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Vis mere Politiindsats omkring Islevbrovej i Rødovre fredag den 3. december 2021. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Frederiksberg:

4. december sker endnu et skyderi. Her kommer en maskeret mand omkring 21.30 ind på vandpibebaren 'Café Layalina' på Åboulevarden på Frederiksberg og skyder en 39-årig mand i hoved-halsregionen.

Mandens tilstand er kritisk, men stabil. Gerningsmanden flygter fra stedet, hvorefter Københavns Politi offentliggør et overvågningsbillede fra en Netto-forretning på H.C. Ørstedsvej af en formodet gerningsmand, som er taget umiddelbart efter skyderiet.

4. december blev en 39-årig mand skudt på en vandpibecafé på Åboulevarden på Frederiksberg. Foto: Steven Knap / Byrd Vis mere 4. december blev en 39-årig mand skudt på en vandpibecafé på Åboulevarden på Frederiksberg. Foto: Steven Knap / Byrd

Herlev :

Seneste skuddrab sker natten til tirsdag 6. december, hvor to mænd er blevet skudt i Herlev i et område ved Krebsdammen. En mand i 20erne er afgået ved døden, mens en 25-årig mand er stabil og uden for livsfare.

En 41-årig mand blev torsdag anholdt og sigtet for drab og drabsforsøg. Politiet har dog vurderet, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør, og manden er nu løsladt, men fortsat sigtet i sagen.

Natten til tirsdag blev to mænd skudt i Herlev omkring Krebsdammen. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Natten til tirsdag blev to mænd skudt i Herlev omkring Krebsdammen. Foto: presse-fotos.dk

Hænger skyderierne sammen?

Om de fire skyderier har forbindelse til hinanden, har politiet længe gået stille med dørene med.

Men i en pressebriefing tirsdag lød det, at man ser en sammenhæng mellem skudepisoden på Nørrebro og i Rødovre. De øvrige kan de endnu ikke sige noget om.



Henter kort...

Derfor skyder de hinanden

Ifølge B.T.s oplysninger er årsagen til skyderierne en strid om hash og penge. Politiet fortæller, at der er tale om en konfliktsituation mellem en bandegruppering og mellem nogle, hvor man ikke er helt sikker på, om det er en bande eller organiserede kriminelle.

Den væbnede konflikt adskiller sig derfor fra tidligere konflikter ved, at de stridende parter ikke er to etablerede bander.

Den ene part er ifølge B.T.s oplysninger en etableret bande ved navn NNV, mens den anden part er et mere løst organiseret netværk af kriminelle med relationer i Sverige.

'Kriminelle løsgængere' kalder en kilde i bandemiljøet dem over for B.T.

Flere kilder med indsigt i konflikten fortæller uafhængigt af hinanden til B.T., at de fire skudepisoder udspringer af en konflikt om et parti hash, der blev fragtet fra Spanien til Danmark.

Her skulle en stor dansk hashgangster have arrangeret en hashtransport, men ved ankomsten blev hashen røvet af den ene part i konflikten. Køberen blev ifølge B.T.s oplysninger snydt for sin leverance, og det var altså det, der antændte konflikten.

Politiet bekræftede på tirsdagens pressemøde, at der er svenskere involveret i konflikten, og at dansk politi samarbejder med det svenske politi om at stoppe skyderierne. Desuden lyder det, at grunden til en anden voldsparathed skyldes, at svenskerne er involveret.

»Niveauet af vold er langt højere i det svenske bandemiljø. De er mere professionelle og villige til at slå ihjel,« fortæller den svenske terror- og kriminalitetsforsker Magnus Ranstorp.

Ikke helt tilfældige ofre

Der er ikke noget, der tyder på, at det er nogle 'helt tilfældige', der er blevet ramt af skud i forbindelse med de seneste skudepisoder, ifølge politiet.

Ifølge B.T.s oplysninger har det første dødsoffer i konflikten tilknytning til banden NNV. I de efterfølgende skudepisoder har flere af ofrene desuden bopæl eller familie i Sverige.

Dog understreger Torben Svarrer, ledende politiinspektør hos Københavns Politi, at politiet endnu ikke ved nok om sagen på Frederiksberg, hvor en 39-årig blev skudt, til at kunne sætte ham i forbindelse med skyderierne.

En kollega til den 39-årige fortæller til B.T., at han har svært ved at forestille sig, at den 39-årige er andet end et tilfældigt offer, der befandt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Tværtimod var han en hårdtarbejdende mand, der ikke begik kriminalitet, og som derfor også havde opnået dansk statsborgerskab.

I de tre resterende skyderier mener poltitet dog, at der har været tale om skyderier, der skulle være målrettet bestemte personer.