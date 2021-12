Det kan føles ubehageligt at færdes i hovedstadsområdet for tiden, når det er blevet mørkt, for projektilerne har fløjet rundt, hvor flere personer er blevet skudt.

Tre personer er afgået ved døden, imens fire andre er blevet såret.

Men hvorfor sker det, og hvad ved man om skyderierne?

Journalist på B.T. Jesper Vestergaard er med i B.T. Live for at fortælle og svare på spørgsmål om den seneste stykke tids skyderier.

I videoafspilleren øverst i artiklen kan du følge udsendelsen. Det kan du ligeledes du B.T.s Facebook-side, hvor du kan stille spørgsmål.