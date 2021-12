Politiet på den københavnske Vestegn har anholdt en 18-årig mand, som er mistænkt i forbindelse med et knivstikkeri i Taastrup 14. november.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Ved knivstikkeriet blev en 19-årige mand, der er kendt som rapper, livsfarligt såret.

Han fik så alvorlige læsioner, at han dagen efter blev erklæret hjernedød, og han afgik senere ved døden.

Politiet understreger i pressemeddelelsen, at den 18-årige ikke er mistænkt for drabet på den 19-årige rapper, men derimod på drabsforsøg på en 21-årig mand, som også blev ramt, da to grupper unge mænd stødte sammen.

»Retten har bag lukkede døre vurderet anklagemyndighedens og politiets materiale - og på den baggrund valgt at fængsle den unge mand i fire uger,« siger senioranklager Rasmus Kim Petersen.

Efterforskningen tyder på, at der fortsat kan være medgerningsmænd på fri fod.

»Vi har sat massivt ind på at opklare denne sag, og jeg kan ikke afvise, at der vil ske flere anholdelser i sagen,« siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby.

Den 18-årige mistænkte har taget forbehold for at kære varetægtsfængslingen.

Politiet har allerede anholdt tre personer på henholdsvis 18, 21 og 22 år i sagen. En af dem - den 21-årige - er ham, der selv blev såret under konflikten.