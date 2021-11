Tre unge mænd med indvandrerbaggrund er mandag eftermiddag blevet fængslet i varetægt efter et par sammenhængende knivstikkerier på den københavnske vestegn søndag eftermiddag.

Ved det ene knivstikkeri blev en 19-årig, der er kendt som rapper, tildelt så alvorlige læsioner, at han mandag ved middagstid blev erklæret hjernedød.

Det andet knivoffer – en 21-årig mand, der stadig er indlagt – sigtes af politiet for at have været med til knivoverfaldet på rapperen.

Den 21-årige var mandag eftermiddag stadig indlagt, og kunne derfor ikke være fysisk til stede ved grundlovsforhøret ved Retten i Glostrup, men hans tilstand vurderes til at være stabil.

»Alle de tre sigtede er blevet varetægtsfængslet i omkring fire uger. De nægtede sig skyldige i sigtelsen for forsøg på manddrab,« oplyser anklageren i sagen – specialanklager Morten Frederiksen fra Københavns Vestegns Politi til B.T.

De to sammenhængende knivstikkerier fandt sted omkring Cederlunden i Torstorp-området i Taastrup søndag eftermiddag omkring kl. 16.10.

Den 21-årige blev ifølge politiets foreløbige efterforskning stukket ned ud for Cederlunden 45 med flere knivstik i hovedet og på kroppen, mens den 19-årige rapper var ud for Cederlunden 65, da han fik sine fatale knivstik i hjertet og den ene lunge.

Efter politiets opfattelse har der været flere foreløbig uidentificerede medgerningsmænd til stede udover de tre sigtede.

Politiet, der arbejder på stedet søndag sen eftermiddag. Vis mere Politiet, der arbejder på stedet søndag sen eftermiddag.

Det var medvirkende til, at anklagemyndigheden ved mandagens grundlovsforhør i Glostrup ønskede retsmødet afholdt for lukkede døre – en begæring, som dommeren trods B.T.s protester imødekom af hensyn til den fortsatte efterforskning.

Inden dørene blev lukket, gik der et sus gennem tilhørerne i retslokale 101, da anklageren kunne afslutte sin oplæsning af sigtelserne med at oplyse, at den ene af de forurettede – den 19-årige – kort inden var blevet erklæret hjernedød som følge af knivstikkeriet. Det fik dog i første omgang ikke anklageren til at ændre sigtelsen fra forsøg på manddrab til egentligt manddrab.

De to af de tre sigtede, der var til stede i retslokalet, hørte på de alvorlige sigtelser med alvorstunge miner. På grund af den 17-åriges unge alder var også en socialrådgiver fra Høje Taastrup Kommune mødt op i retten.

Det samme var hans forældre, og da hans tørklædeklædte mor første gang fik øje på ham uden for retslokalet i blåt fængselstøj og bevogtet af uniformerede betjente, brød hun sammen i gråd.

»Hvad er det, de gør ved sig selv? Hvad er det, de gør ved sig selv,« spurgte hun to gange fortvivlet ud i rummet, da hendes søn og den anden sigtede gik forbi hende i håndjern.

På grund af de lukkede døre ved grundlovsforhøret er det foreløbig ikke muligt at få nærmere oplysninger om, hvad de sigtede har forklaret i retslokalet foran dommeren om eksempelvis årsagen til knivstikkerierne eller de enkelte tilstedeværendes roller.

Mandag opfordrer politiet mulige vidner til at henvende sig. Særligt hvis man har set noget mistænkeligt på Cederlunden omkring klokken 16.05.