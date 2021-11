Simone Durup kan mærke, at hun efterhånden er tæt på at have fået nok.

»De kravler i min seng, de kravler i mit sengetøj, de kravler på mit køkkenbord, de kravler i mine madvarer, de kravler på mit badeværelse, de kravler på min sofa, de kravler i min vindueskarm, de kravler på mit sengebord, de kravler i gangen, de kravler i skoene. De kravler over det hele,« siger hun.

Mareridtet har efterhånden varet i syv måneder. Lige siden hun midt i april flyttede ind i en ny lejlighed, hvor der viste sig allerede at bo et væld af andre – bittesmå – beboere.

Skægkræ. Det lille skadedyr, der i de senere år er blevet en stigende plage herhjemme.

Aaaaaaargh, skægkræ. Hvad nu? Ifølge Nicoline Egebjerg Holm, kemiingeniør og konsulent hos Absolut Skadedyrsservice, er skægkræ en stigende plage i Danmark: »For to et halvt år siden, da vi begyndte at få sager med skægkræ i Danmark, havde vi måske to-tre henvendelser om ugen med skægkræ. Nu kan vi have mellem 20-30 henvendelser om ugen,« siger hun. Hun giver herunder nogle gode råd til, hvad man selv kan gøre for at komme skægkræ – der minder om sølvfisk, men er lidt større – til livs: »Det er en god idé, at holde en høj hygiejnisk standard i boligen, og især hyppig støvsugning er en god idé.« »Den mest effektive form for behandling er udlægning af ædegift på strategiske steder i boligen – sæt eventuelt insektfælder op i hjemmet for at holde øje med aktivitetsniveauet.« »Gennemgå din bolig for skægkræ en gang i mellem – både køkkenskabe og -skuffer samt klædeskabe og kommoder er en god idé at få set efter – skægkræene opholder sig ofte også mørke steder, hvor vi mennesker ikke ser efter så tit: Bag møbler, under potteplanter og andre ting, der står på gulvet. Og i revner og sprækker rundt omkring i boligen.«

At der allerede var skægkræ i lejligheden i Hillerød inden indflytningen, ved Simone Durup, fordi hun faktisk så én kravle på væggen ved fremvisningen. Dengang troede hun – som de fleste gør – at der var tale om den noget mere harmløse fætter, sølvfisken.

Det var dog langt værre. Og det har altså siden været en konstant del af hverdagen.

»Det begynder at vrimle med de dyr, og det er megaulækkert. Forestil dig, at du føler det så invaderende, at du slet ikke kan bo i dit hjem,« som Simone Dyrup udtrykker det.

Hendes historie har dog endnu et twist.

For selv om hun kun boede tre måneder i den pågældende lejlighed, inden hun følte sig nødsaget til at flytte på grund af skægkræene, betød det på ingen måde en afslutning på affæren. Efter at være flyttet ind i en ny lejlighed i Næstved i begyndelsen af august, opdagede hun, at der også var – skægkræ.

Endda mange flere.

»Der var nærmest dobbelt så mange. Lige da jeg flyttede ind, kunne jeg godt slå 30 ihjel om dagen foruden dem, der gik i de fælder, der blev stillet op,« siger Simone Durup, der er gravid og skal føde om to måneder – hun bor alene med sin toårige søn og er også af den grund i dagligdagen voldsomt påvirket af skadedyrene:

»Det er jo et mareridt. Han er stadigvæk så lille, at han ikke forstår, at han ikke skal røre ved dem.«

Simone Durup har været plaget af skægkræ i to lejligheder. Foto: Privatfoto Vis mere Simone Durup har været plaget af skægkræ i to lejligheder. Foto: Privatfoto

Sideløbende med kampen mod skægkræene har Simone Durup ligeledes følt, at hun har skullet kæmpe mod ejendomsforvalteren Deas, der har stået for udlejningen af begge lejligheder, i Hillerød og Næstved.

På trods af flere besøg af skadedyrsbekæmpere er problemet altså aldrig blevet løst, hverken på den forrige eller nuværende bopæl. Samtidig har hun undervejs kasseret møbler, madvarer, tøj og sengetøj samt finansieret en kostbar flytning. Det har kostet hende tusindvis af kroner.

»Det er mig, der har betalt det hele, nyt indskud, ny sofa og et nyt hjem. Jeg har ikke råd til det og er tæt på fattigdomsgrænsen nu,« siger Simone Durup, der allerhelst igen vil flytte, men det er økonomien ikke til i øjeblikket.

Hun har i forløbet bedt Deas om genhusning, erstatning for de bortskaffede møbler og hjælp til gasning af ejendele, så skægkræene kunne forsvinde en gang for alle. Uden held.

Da Simone Durup pakkede sin lejlighed i Hillerød ned, samlede hun alle de døde skægkræ, hun fandt rundt omkring sammen, og samlede dem i en vask. Vis mere Da Simone Durup pakkede sin lejlighed i Hillerød ned, samlede hun alle de døde skægkræ, hun fandt rundt omkring sammen, og samlede dem i en vask.

Rasmus Brønniche Møller Nielsen, afdelingschef i Facility Services i Deas, slår i første omgang over B.T. fast, at man i øjeblikket er ved at behandle hele den ejendom, som Simone Durup i dag bor i, for skægkræ.

I forhold til erstatning for de kasserede ejendele og en gasning af inventar lyder det, at hverken kassering af ejendele eller gasning bliver anbefalet af de 'specialister', som Deas benytter sig af.

Deas-chefen fortæller videre i forhold til en genhusning, som Simone Durup bad om, da hun boede i Hillerød:

»I dette specifikke tilfælde har vi tilbudt beboeren et nyt og permanent lejemål, der var tjekket for skægkræ, med overflytning af lejers depositum. Det takkede lejer nej til og valgte at flytte til en anden ejendom,« lyder det i et skriftligt svar fra Rasmus Brønniche Møller Nielsen.

Et af de mange skægkræ i Simone Durups lejlighed. Vis mere Et af de mange skægkræ i Simone Durups lejlighed.

Simone Durup påpeger over for B.T., at huslejen i den lejlighed, hun fik tilbudt, var flere tusinde kroner dyrere, end den, hun havde. Og derfor havde hun ikke råd til at bo i den. I stedet fandt hun altså en lejlighed i Næstved, der omvendt var nogle tusinde kroner billigere.

Deas understreger, at man udfører 'et kvalitetssyn', inden nye lejere flytter ind i en lejlighed. Har der været konstateret skægkræ, vil der blive gennemført 'en specifik behandling, inden lejer flytter ind'.

»Skægkræ er et voksende problem generelt,« konstaterer Rasmus Brønniche Møller Nielsen fra Deas:

»Problemet kan være svært at komme til livs, og det kræver også en særlig indsats fra beboeren. Her giver vi sammen med specialisterne en detaljeret instruks. Det er vigtigt, at beboerne er ekstra omhyggelige med støvsugning og vasker deres tøj og placerer det i lukkede sække. Beboerne skal i øvrigt altid tage nye flyttekasser i brug, da der kan være skægkræ i de gamle kasser i kælder og depotrum.«