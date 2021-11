Der kommet et nyt lille skadedyr i de danske hjem. Navnet er skægkræ.

»Nogle af dem vi er ude hos slår ti til tyve skægkræ ihjel om dagen, og så skal man få sat noget behandling i gang,« lyder det fra Nicoline Egebjerg Holm, der er kemiingeniør og konsulent i Absolut skadedyrsservice.

Hun fortæller om de små... ja, kræ i et indslag i 'Go Morgen Danmark' hos TV 2.

Her fremgår det, at man i flere år har kæmpet med skægkræ i Norge og Sverige, men at det først inden for de senere år er ankommet til Danmark – flere skadedyrsbekæmpelsesfirmaer oplyser til mediet, at de i øjeblikket har et stigende antal henvendelser fra danskere, der har brug for hjælp til at få de små skadedyr fjernet.

Ifølge TV 2 kan dyret komme ind i folks hjem med madvarer som rugbrød, men også i måltidskasser eller andre pakker, der bliver leveret.

Men hvad er skægkræ?

Umiddelbart minder de af udseende mest om de såkaldte sølvfisk, der ofte ses på især fugtige steder som badeværelsesgulve. Og mange tror også i første omgang, at det er den velkendte husven, der er kommet på uønsket besøg.

Det er dog værd at bide mærke i forskellene. For skægkræ er langt mere skadelig og svær at komme af med igen.

Ifølge Bolius er skægkræ først og fremmest større og kan blive op til til to centimeter, også antenner og haletråde er længere:

Skægkræ har en mere brunlig og lys krop og er ikke så skinnende, desuden er der en skæglignende behåring, deraf navnet.

Mens sølvfisk kun kravler ved jordoverfalden og opsøger fugtige steder, kan skægkræ fint kravle på lodrette flader og er ikke afhængig af fugt. Den dukker således og i reoler, skuffer og lignende.

Skægkræ er ikke farlig for mennesker, men den kan skade boligen og spiser mest bøger, tapet, papir og stivelsesholdige madvarer.

Nicoline Egebjerg Holm fra Absolut skadedyrsservice anbefaler, at man smider madvarer, der har været invaderet af skægkræ ud, eller fryser det ned, for det slår dem ihjel.

Har du haft skægkræ i dit hjem?

Ifølge Bolius kan man bekæmpe skægkræ med insektgift, og man skal især være opmærksom på revner og sprækker, hvor de kan opholde sig. Og eventuelt fuge dem. Det anbefales også, at man gør grundigt rent.

Skægkræ blev for første gang opdaget i Danmark i 2017. De har været registreret i Norge siden 2013.