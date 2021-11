I februar 1983 blev 27-årige Rudi Moder meldt savnet af sin bofælle. Den erfarne vesttyske bjergbestiger var ikke vendt tilbage fra sin tur.

Han var taget ud på en tre dages tur over Thunder Pass og op i bjergene i Rocky Mountain National Park i Colorado USA.

Med tyk sne i det svært fremkommelige bjergområde var eftersøgningen af Rudi Moder ikke nem.

Fra både land og luften søgte myndighederne efter den unge mand uden meget held. I løbet af foråret og sommeren, hvor vejret var bedre, fandt eftersøgningsholdet få spor efter Rudi Moder. Blandt andet en sovepose i en interimistisk hule i sneen. Men intet spor af manden.

Nu, 38 år senere, er der igen nyt i sagen om den savnede bjergbestiger.

Først fandt en bjergbestiger rester af et skelet i bjergene i 2020. Ifølge CNN fandt parkbetjente i sommeren 2021 skiudstyr, sko og personlige ejendele, som ifølge myndighederne med stor sandsynlighed tilhører Rudi Moder.

Retsmedicinerne har dog ikke haft held med endeligt bekræfte, at skelettet er identisk med Rudi Moder.

Amerikanske myndigheder har i forbindelse med sagen arbejdet tæt sammen med den tyske regering for at få tandlægejournaler til at identificere liget, informere pårørende til Rudi Moder og i sidste ende udlevere ejendelene og liget.