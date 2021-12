Med to nye anholdelser håber Københavns Politi at være kommet nærmere opklaringen af skuddrabet ved Sorgenfrigade på Nørrebro, der 2. december kostede en 27-årig mand livet.

Nedskydningen blev indledningen til en lang række skuddramaer i bandemiljøet i København og Malmø, og to unge mænd sidder i forvejen varetægtsfængslet for drabet på Nørrebro for knap tre uger siden.

Og står det til Københavns Politi, skal de to nu have følgeskab af yderligere to unge mænd.

Tirsdag formiddag bliver to 20-årige nemlig fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København. De to nye anholdte har efter politiets vurdering spillet en afgørende rolle i drabet på den 27-årige mand ved Sorgenfrigade.

De to nye anholdte sigtes for medvirken til drab, drabsforsøg og våbenbesiddelse.

Samtidig ransagede politiet mandag tre lokationer i forbindelse med de nye anholdelser

De to er mistænkt for at have spillet en central rolle, da der en torsdag decembereftermiddag lød fem skud på hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade.

Her blev en 27-årig ramt i ryggen. Og det blev fatalt. Han overlevede ikke at være blevet skudt i ryggen. Ifølge B.T.s oplysninger var han medlem af gadebanden NNV fra Nørrebro/Nordvest-kvarteret i København.

En anden mand, der var sammen med den 27-årige, nåede at løbe fra gerningsmandens skud og derved redde livet.

Efterfølgende har der været en række skyderier i Storkøbenhavn og Malmø, hvor politiet nu efterforsker en mulig sammenhæng.

»Vi fortsætter vores intensive efterforskning for at få stillet alle ansvarlige for den seneste tids skyderier til ansvar. Samtidig gennemfører nærpolitiet sammen med flere samarbejdspartnere i det kommunale regi en omfattende indsats gennem det forebyggende arbejde for at få lagt låg på konflikterne,« siger ledende politiinspektør og leder af Efterforskningsenheden i Københavns Politi, Poul Kjeldsen.

Grundlovsforhøret i Københavns Byret tirsdag formiddag blev holdt for lukkede døre, men inden tilhørerne blev smidt ud, nåede de to senest anholdte begge at nægte sig skyldige i politiets sigtelser.

Begge blev også beskyttet med et navneforbud, der gør det ulovligt at offentliggøre deres navne eller andre oplysninger, der kan røbe deres identitet.

Der gik i første omgang kun omkring 20 minutter efter drabet på den 27-årige bandefigur, før de to første mænd blev anholdt i sagen.

Det drejede sig om en 21-årig svensk mand og en 18-årig dansker.

Begge har siden starten af december siddet varetægtsfængslet.

Mens svenskeren er mistænkt for at skyde den 27-årige med en Glock-pistol, er den anden sigtet for at have kørt flugtbilen.

Svenskeren har en fortid i det svenske kriminelle miljø, hvor han tidligere er dømt for røveri og ulovlig våbenbesiddelse.

