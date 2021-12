Den 21-årige mand, der ifølge politiet torsdag eftermiddag begik drab og drabsforsøg på åben gade på Nørrebro i København, har en helt frisk dom på sin straffeattest.

B.T. kan afsløre, at den unge svensker for ganske nylig blev dømt ved en svensk byret for et brutalt røveri mod en slikforretning.

Røveriet foregik for et par år siden, hvor den nu 21-årige svensker ifølge dommen sammen med to lidt ældre kammerater slog til mod en slikbutik i en større svensk by.

To mænd i forretningen blev truet med en våbenlignende genstand, hvorefter gerningsmændene forsøgte at bagbinde i hvert fald det ene offer med strips, inden forretningens pengeskab blev brudt op med et koben.

Herefter forsvandt gerningsmændene med tobaksvarer og et stort kontantbeløb til en samlet værdi på over 300.000 svenske kroner.

Som straf blev den unge svensker idømt en betinget dom, hvor han blev pålagt at medvirke til en række indsatser, som den svenske kriminalforsorg ville iværksætte for at forhindre, at han igen skulle begå kriminalitet. Blandt andet skulle han på forlangende aflevere urinprøve, som man kunne teste ham for eksempelvis narkotiske stoffer.

Ved et lukket grundlovsforhør i Københavns Dommervagt fredag formiddag blev den 21-årige svensker sammen med en 18-årig dansker sigtet og varetægtsfængslet for drab og drabsforsøg torsdag eftermiddag på Nørrebro.

Her blev en yngre mand i midten af tyverne ved 16.30-tiden dræbt af mindst ét skud i ryggen fra en Glock-pistol på hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade. Offeret var ifølge politiet i forvejen kendt i bandesammenhæng.

I alt affyrede den 21-årige svensker ifølge politiets sigtelse fem skud, men et andet muligt offer - som politiet ikke kender identiteten på - tilsyneladende nåede at redde livet ved at flygte.

Ifølge sigtelsen blev den svenske pistolmand straks efter nedskydningen samlet op af den 18-årige medgerningsmand, der kom kørende i en ældre, mørkegrå Opel Astra. Kort efter blev parret dog stoppet i bilen af politiet i den nærliggende Fredensborggade på Nørrebro og anholdt.

At dømme ud fra sigtelsen fandt politiet ved anholdelsen også gerningsvåbnet hos de to sigtede. Den var stadig isat to skarpe patroner.

I det lukkede grundlovsforhør nægtede de to unge mænd sig skyldige i de alvorlige sigtelser om drab, drabsforsøg og ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

Begge blev fængslet i varetægt frem til 22. december.