Måske, og lad mig understrege kun måske, kan det vise sig, at du skal prise dig lykkelig, hvis du i den kommende tid får et nys eller host i smasken.

Det lyder helt ude i hampen med den nuværende covid-19-situation taget i betragtning, men ifølge speciallæge Torben Mogensen kan den nye coronavariant omikron muligvis vise sig ikke at være så farlig som de andre varianter, selvom den er yderst smitsom, hvilket kan vise sig at være en fordel.

»Foreløbig er jeg ikke specielt bekymret. Grunden er udmeldingen fra lægerne i Afrika, der lyder på, at man ikke bliver særlig syg af omikronvarianten, men der er mange forbehold,« siger Torben Mogensen.

Det skal dertil siges, at der endnu ikke er nogen klare beviser på teorien, om at omikron skulle være mindre farlig end andre varianter. I skrivende stund er det udelukkende indikationer. Det fortalte Torben Mogensen, da han besøgte B.T.s Facebook Live.

En af grundene til, at omikron måske ikke er så farlig, er, at man historisk set ved, at vira gerne vil smitte så mange som muligt, og derfor er de nødt til at gøre sig mindre farlige, når de muterer, så folk ikke dør af den, og man derfor kan nå at smitte så mange værter som muligt.

Dermed kan det gå hen og betyde, at det potentielt ikke vil være så slemt at få den, når den bliver mere smitsom, som omikron ser ud til at være.

»Det kan ende med, den bare bliver til en simpel forkølelse, der ikke engang er lige så slem som influenza,« siger lægen og understreger, at det er med stort forbehold, han kommer med teorien, og at vi derfor skal overholde alle restriktioner.

I B.T.s Facebook Live sagde Torben Mogensen også, at han forventer, vi bliver markant klogere på omikronvarianten inden for en uge eller to, hvor de første prøver kommer. Han peger også på, at vi har mange coronavira allerede, som ikke er særligt farlige.

Og den mangel på viden er højst sandsynlig udslagsgivende i forhold til, at vi stadig er påpasselige med varianten omikron. Tidligere er professor i infektionssygdomme Jens Lundgren da også kommet med klare opfordringer, om at vi skal være forsigtige.

Ligesom sundhedsmyndighederne for nylig har anbefalet, at vi skal gå med mundbind og have coronapas. Påbud, som allerede er trådt i kraft.

Disse opfordringer om forsigtighed er Torben Mogensen enig i.

»Det er klart, når man er beslutningstager og har ansvaret for en hel befolkning, så tør man ikke være jubeloptimist. Så derfor er der intet underligt i, at man laver de restriktioner, som man gør lige nu, men jeg synes godt, at man kan være en lille smule optimistisk, selvom der ikke er grund til at gå ud og feste,« siger han.