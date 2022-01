Et kærestepar fra Jacksonville i USA er sigtet for børnevanrøgt, efter deres femårige datter har fortalt om groteske afstraffelsesmetoder. Det skriver News4Jax.

Pigens 37-årige mor har været fængslet siden 14. december, hvor politiet besøgte parrets hjem.

Moren tog den femårige pige med udenfor, og der konstaterede politiet, at pigen var præget af vanrøgt.

I politirapporten blev det noteret, at barnet virkede svagt, afmagret og havde åbne sår over hele kroppen.

Barnet blev fragtet til Wolfson Children's Hospital, hvor hun modtog behandling for sine skader og underernærede tilstand.

På hospitalet fortalte hun, at hun var blevet bundet og iført håndjern og spærret inde i et skab i 25 dage. Det var kun seks dage siden, hun var blevet lukket ud.

Pigen forklarede, at forældrene havde givet hende en spand, som hun kunne bruge, hvis hun skulle på toilettet.

En nabo har fortalt politiet, at der bor tre andre børn i hjemmet, men at man sjældent ser den femårige pige.

Politiet har også talt med pigens to ældre brødre og ældre søster, der fortæller, at pigen ofte fik ballade med forældrene og altid opholdt sig enten på sit værelse eller i skabet.

En af brødrene fortalte, at han gav sin lillesøster mad for et par dage siden, fordi han var usikker på, om hun overhovedet fik noget at spise.

Naboen fortæller, at brødrene fungerede som forældre for pigen og lavede mad til hende.

Onsdag valgte politiet også at anholde morens 38-årige kæreste. Han har tidligere siddet inde for narko og vold.

Ifølge News4JAX bor børnene nu hos et familiemedlem, mens deres forældre er i fængsel. Den femårige er stadig indlagt.