Torsdag blev en 37-årig mand fundet skyldig i drabsforsøg, selvom ofret – hans ekskone – ikke lægeligt var i livsfare.

Derfor er sagen også meget speciel, forklarer anklager Christian Jacobsen.

»Hendes liv var ikke lægeligt i fare, som det typisk er tilfældet i sager om drabsforsøg. Derfor kan dagens dom også være med til at danne præcedens i fremtidige sager, og det er meget tilfredsstillende,« siger han.

Sagen, som betyder seks års fængsel og en udvisning til gerningsmanden, starter 5. maj.

Men egentlig begynder den længe før.

Parret blev nemlig gift i et arrangeret og, ifølge kvinden, ulykkeligt ægteskab præget af mistro og jalousi. Og selvom de bliver skilt, fortsætter jalousien, som i starten af maj driver manden til sin ekskones dør, bevæbnet med en kniv.

Han er kun lige trådt over dørtærsklen, før han trækker kniven frem og snitter hende i armen.

Da hun forsøger at løbe væk, stikker han hende i ryggen og brækker hendes skulderblad.

»Kniven gik 7 centimeter ind. Da han trak den ud, løb hun mod soveværelset, hvor han fulgte efter hende,« siger anklager Christian Jacobsen.

I soveværelset bliver kvinden skubbet ned på sengen, hvor manden forsøger at stikke hende igen. Den her gang i brystet. Det lykkes dog kvinden at afværge ved at skubbe kniven væk med sine bare hænder.

Da manden ikke kan få kniven fri af madrassen, går han ud i køkkenet efter en ny.

I mellemtiden løber to af parrets børn, som var i lejligheden, ind til naboen.

»De sagde til naboen, at deres far var ved at slå deres mor ihjel, og det var naboen, der fik ringet til politiet,« siger Christian Jacobsen.

Inde i lejligheden kæmper kvinden og parrets tredje barn mod faren, og efter han har nikket hende flere skaller og taget kvælertag på hende, lykkes det både mor og børn at flygte.

Herefter smadrer manden lejligheden, hvilket han stadig var i gang med, da politiet fandt ham kort tid efter.

»Det er jo meget voldsomt, og ud fra hendes skader og forklaring, som bliver bakket op af undersøgelser og børnene, er det min vurdering, at gerningsmandens hensigt var at slå hende ihjel,« siger Christian Jacobsen.

»Og det tror jeg, manden på gaden vil være enig med mig i.«

Når sagen så alligevel er så speciel, skyldes det, at kvinden, på trods af sine stiksår, ikke har været i livsfare.

»Medicinsk var hendes skader ikke livstruende, men jeg mener, at hendes liv i juridisk forstand var i fare, fordi eksmandens hensigt, da han troppede op, var at slå hende ihjel. Det var retten heldigvis enig i,« siger Christian Jacobsen.

Den 37-årige har anket dommen til landsretten.

»Det kommer egentlig ikke bag på mig – netop fordi sagen er atypisk i forhold til andre sager med drabsforsøg. Men jeg håber, de kommer frem til samme konklusion som byretten.«

Manden sidder varetægtsfængslet frem til den nye retssag.