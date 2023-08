Det er en dårlig idé at sende nøgenbilleder af sig selv til fremmede på internettet.

Man skulle tro, at alle efterhånden var med på den, men alligevel må Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi nu ud med en advarsel.

Det skriver politikredsen i dagens døgnrapport.

»Politiet advarer mod at dele billeder på nettet, som ikke egner sig til at blive udbredt i en større kreds, fx private eller intime fotos,« skriver de.

Advarslen kommer efter en anmeldelse, som en mand foretog tirsdag til politiet i Slagelse, hvor han forklarede, at han havde delt intime billeder med en anden profil på Instagram.

Den anden profil, som måske/måske ikke tilhørte en kvinde, havde bagefter afpresset manden for et kontant beløb ved at true med at offentliggøre billederne.

»Politiet har registreret anmeldelsen som en sag om afpresning, og opfordringen fra politiet er, at man skal overveje ganske grundigt, hvilken type billeder man deler med andre, mere eller mindre anonyme profiler på nettet,« skriver politiet.

På hjemmesiden Sikker Digital er der en stribe gode råd, vejledninger og værktøjer, som hjælper til en mere sikker digital hverdag.