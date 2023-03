Lyt til artiklen

En 45-årig mand iført dna-dragt rystede over hele kroppen, da han blev ført ind i Retten i Næstved tidligt lørdag eftermiddag.

Manden er sigtet for at have stukket en 56-årig mand ihjel i Korsør fredag aften.

Til grundlovsforhøret lørdag kom det frem, at han ifølge sigtelsen skulle have stukket den 56-årige tre gange i brystet og én gang i armen med en 15 centimeter lang kniv.

Kort før klokken 21.30 fredag aften modtog Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en anmeldelse og hastede til en adresse i Korsør.

Den sigtede blev anholdt kort efter, klokken 21.43.

Hvor præcist, drabet fandt sted, er endnu uvist, men tidligt lørdag morgen var politiet fortsat til stede på Solbakken i Korsør, hvor der ligger et plejecenter.

Den 45-årige nægter sig skyldig.

Fredag aften fortalte vicepolitiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Rune Dahl Nilsson, til TV 2, at beboere i området ikke bør være bekymrede.

»Vi ser det som en fuldstændig isoleret hændelse, så det er ikke noget, som borgerne skal være utrygge ved. Vi mener, at vi har styr på det for nuværende,« siger Rune Dahl Nilsson.

