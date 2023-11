To kvinder blev med fem dages mellemrum forsøgt trukket ind i en Ford Focus med rumænsk nummerplade i nattelivet i Herning.

Sådan lyder den alvorlige sigtelse mod en 20-årig mand, der netop nu fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Herning.

Det første kidnapningsforsøg fandt sted natten til 29. oktober, og det næste tilfælde skete ifølge sigtelsen natten til 3. november. Forsøgene mislykkedes dog, da kvinderne gjorde så meget modstand.

Iført en sort dynejakke, sorte joggingbukser, mørkt hår og fuldskæg slog manden gennem sin tolk og forsvarer fast, at han nægter sig skyldig.

»Det er en grov sag, og vi er meget tidligt i efterforskningen,« lød det fra anklager Frederik Bernhard Nielsen, inden dommeren besluttede at lukke dørene til retsmødet.

Ifølge sigtelsen kom det nemlig også frem, at den 20-årige ikke har handlet alene. Og det var netop det forhold, der gjorde, at dommeren valgte at lukke dørene til retsmødet.

»Der er en mulig medgerningsmand på fri fod, og derfor lukker vi dørene af hensyn til efterforskningen,« lød det.

