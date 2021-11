»Forestil dig lige, hvor chokeret jeg var. Jeg måtte ryge en til efter den omgang.«

Sådan lyder det fra Snoop Dogg i podcasten 'The Joe Rogan Experience'.

Her taler han – ifølge VG – om sine erfaringer med cannabislovgivningen i Norge, som, han fortæller, har fået ham i problemer med lovens lange arm flere gange.

Den 49-årige rapper med det borgerlige navn Calvin Cordozar Broadus Jr. fortæller blandt andet om en episode efter en koncert.

Her skal han være blevet opsøgt af to norske betjente, som bad ham om at tage med på politistationen til en narkotikatest.

»De sagde: 'Du må enten give os en blodprøve eller tisse i en kop',« lyder det fra rapperen i podcasten.

Han fortæller videre, at han i forbindelse med en ny koncert seks måneder senere atter en gang blev anholdt og taget med på stationen.

»Jeg måtte tisse i en kop igen, og så spurgte de mig, om de måtte få et billede med mig, inden de lod mig gå,« siger han og fortsætter:

I podcasten udviser værten Joe Rogan også undren over, at cannabis ganske rigtigt er ulovligt både at indtage og besidde i Norge, hvortil Snoop Dogg må understrege lovgivningen:

»De har nultolerance,« siger han.

Rapperen uddyber ikke, hvornår de angivelige anholdelser skal have fundet sted.

I 2012 blev han dog anholdt i tolden i forbindelse med et besøg i Norge, fordi han var i besiddelse af otte gram marihuana og mere end 227.000 kroner i kontanter.

Snoop Dogg blev efterfølgende nægtet indrejse til landet i to år.

Det er dog ikke kun lovens lange arm i Norge, den verdensberømte rapper har haft problemer med.

Han har tidligere truet med at boykotte Sverige, fordi han i 2015 blev tilbageholdt efter at være blevet stoppet i en rutinekontrol.

Aftonbladet skrev dengang, at rapperen virkede så påvirket, at betjentene tog ham med på stationen, så han kunne få foretaget en narkotikatest.

Efterfølgende skrev Snoop Dogg følgende på sociale medier:

»Jeg ved, mange af jer er urolige for mig. Jeg klarede mig. De tog mig, og de tvang mig til at tisse i en kop, og de fandt ikke en skid. Ingenting. Fuck jer. Alle mine svenske fans kan nu takke jeres skide politi for, at I aldrig ser mig i jeres land igen.«