'Jeg har simpelthen ikke længere lyst.'

Sådan skriver Cana Buttenschøn i et opslag på Instagram, hvor hun afslører, at hun ikke længere vil bryste sig af at være influencer.

Den titel lægger hun nemlig nu officielt på hylden, fordi hun i stedet vil fokusere på sin virksomhed, Cana Care.

'Efter et halvt år uden én eneste betalt reklame, har jeg simpelthen besluttet mig for at fortsætte ad samme vej. Jeg tror ikke, jeg er skabt til at være influencer,' skriver hun på sin profil.

Til B.T. fortæller Cana Buttenschøn uddybende, at hun dropper livet som influencer, fordi 'hendes liv har ændret sig'.

»Jeg er blevet knivskarp i mine prioriteringer og omkring, hvad der føles godt og rigtigt for mig,« siger hun.

Cane Buttenschøn blev i juli diagnosticeret med livmoderhalskræft, efter at lægerne havde fundet en knude midt under fødslen af hendes tredje barn.

I august afsluttede hun sin kræftbehandling, og i november kunne hun officielt erklære sig kræftfri.

Og hele den omgang har haft stor betydning for, hvorfor hun nu lægger influencer-karrieren på hylden, fortæller hun.

»Det har gjort, at jeg er blevet bedre til at mærke, hvor jeg gerne vil hen med mit liv,« siger hun og fortsætter:

»Min virksomhed er bygget op, mens jeg har været gravid, fået en baby og haft kræft, og nu har den udviklet sig så meget, at jeg rent faktisk tør tage springet og satse på den.«

Til spørgsmålet om, hvad Cana Buttenschøns knap 83.000 følgere så kan forvente af indhold på hendes profil i fremtiden, lyder svaret:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cana Buttenschøn (@canabuttenschon)

»Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er i hvert fald færdig med at føle, at jeg skal leve op til nogle specifikke forventninger på mine sociale medier.«

Cana Buttenschøn understreger, at hun stadig vil benytte sin profil på Instagram - også i forhold til hendes virksomhed.

»Min profil er jo en del af udgangspunktet for min virksomhed, for jeg var aldrig kommet hertil, hvis det ikke var for Instagram,« siger hun og fortsætter:

»Og jeg kan også stadig godt lide at bruge Instagram, men fremadrettet bliver det altså kun på mine egne præmisser.«