Den amerikanske skuespiller Olivia Munn sendte en telefonisk klør fem til sin søster.

I februar sidste år gik de begge til lægen og blev undersøgt for, om de bar en genvariant, der kunne lede til kræft.

Begge testede negativ, deraf den digitale fejring, men Olivia Munns læge valgte alligevel – for en sikkerheds skyld – at køre nogle flere test.

Det var en god idé, for de førte til, at skuespilleren kom til en MR-scanning, der førte til ultralyd, hvilket endte med en biopsi, som afslørede, at hun havde brystkræft.

Det fortæller hun i et opslag på Instagram.

Olivia Munn og John Mulaney til Vanity Fairs Oscar-efterfest. Foto: Danny Moloshok/Reuters/Ritzau Scanpix

»De seneste ti måneder har jeg fået ti operationer, og jeg brugt så mange dage i sengen, at jeg ikke engang kan tælle dem (...) biopsien afslørede, at jeg havde Luminal Cancer B i begge bryster. Luminal B er en aggressiv kræftform.«

Derfor fik hun 30 dage efter diagnosen en dobbelt mastektomi, som er fjernelse af hele brystet. Det gøres for at sikre sig, at alt kræftvæv er væk.

»Jeg er heldig, at vi opdagede det i tide, så jeg havde muligheder. Jeg ønsker det samme for andre kvinder, der en dag må befinde sig i samme situation,« skriver hun i opslaget, hvor hun blandt andre også takker personalet på de hospitaler, hvor hun var indlagt.

Olivia Munn takker også sin kæreste, komikeren John Mulaney, som hun har sønnen Malcolm med.

Den 43-årige skuespiller har været med i film som 'Magic Mike', 'Iron Man 2' og 'The Predator'.