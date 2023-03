Lyt til artiklen

Den amerikanske skuespiller Lance Reddick er død.

Reddick, der blandt andet er kendt for serien 'The Wire' og 'John Wick'-filmserien, blev 60 år.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Politiet fortæller til TMZ, at skuespilleren blev fundet død i sit eget hjem fredag ​​morgen.

Dødsårsagen er endnu ikke klar, men kilder fortæller til den amerikanske hjemmeside, at det ser ud til at være naturlige årsager.

Reddick har på det seneste været i nyhederne med diverse presseoptrædener i forbindelse med den fjerde 'John Wick'-film.

Lance postede onsdag morgen en selfie-video på sociale medier, hvor han så ud til at være hjemme med sine hunde i stedet for at deltage i 'Wick 4'-premieren i New York City

Han vil også kunne ses som den græske gud Zeus i filmen 'Percy Jackson and the Olympians' senere på året.

Den 60-årige begyndte sin karriere for godt 30 år siden og arbejdede både som musiker og skuespiller.