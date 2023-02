Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den amerikanske skuespillerinde Courteney Cox blev ganske overraskende nævnt i en passage i prins Harrys bog 'Reserven'.

I den opsigtsvækkende bog, der udkom 10. januar, beskrives det, hvordan 'Friends'-skuespillerinden og prinsens veje skulle være krydset på ganske festlig vis, mens prins Harry var på besøg i Los Angeles.

Nu viser det sig, at Courteney Cox godt kender til passagen – og ikke mindst bekræfter hun mødet mellem de to.

Det sker i et større interview med Variety i anledningen af, at hun mandag blev tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame.

»Han boede hos mig i et par dage – måske to eller tre. Han er meget sød,« siger Courteney Cox til mediet.

I sin bog 'Reserven' skriver prins Harry, at han under en fest hos den 58-årige skuespillerinde tilbage i januar 2015 skulle have taget psykedeliske svampe.

Ifølge bogen blev svampene fundet i en sort kasse i Courteney Coxs køleskab, hvorefter prins Harry og hans kammerat gik ud i haven, hvor effekten satte ind.

Til Variety fortæller Courteney Cox, at hun ikke selv har læst bogen endnu – men godt har hørt om prins Harrys erindring med de psykedeliske svampe i den.

»Jeg siger ikke, at der var svampe! Jeg delte dem i hvert fald ikke ud,« lyder det fra Courteney Cox.

Brugen af psykedeliske svampe var langt fra den eneste vilde afsløring, der kom frem i 'Reserven' – prins Harry afslørede ikke mindst også, at han som 17-årig havde taget kokain, og at han havde dræbt 25 mennesker i Afghanistan, mens han var udsendt for det britiske militær.