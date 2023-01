Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Prins Harry holder bestemt ikke igen i sin nye bog 'Spare', hvor han fortæller om sit liv som prins i det britiske kongehus.

Han har fortalt om voldelige skærmydsler mellem sig selv og kronprins William, men det er langtfra det eneste, som kommer op til overfladen.

Prins Harry fortæller også, at han som 17-årig tog kokain.

Det skriver Sky News.

»Selvfølgelig havde jeg prøvet at tage kokain på det tidspunkt. Det var i en eller andens hus under en jagtweekend. Jeg blev tilbudt en bane, og siden da prøvede jeg det flere gange,« skriver han og uddyber, at stoffet dog ikke var så pokkers spændende.

»Det var ikke særlig sjovt, og det gjorde mig ikke specielt glad, som det ellers så ud til at gøre ved andre, men det fik mig til at føle anderledes, og det var også mit hovedformål. At føle. At være anderledes.«

Han uddyber, at han som 17-årig var klar til at prøve alt, som kunne ændre på det etablerede liv, han levede.

Prins Harry har ligget i åben krig med det britiske kongehus, siden han og hustruen og Meghan Markle meldte sig ud.

Samtidig har han dog i et nyligt interview sagt, at han gerne vil have sin far, kong Charles, og bror, kronprins William, tilbage i sit liv.

Det kan du læse om HER.