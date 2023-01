Lyt til artiklen

Støvet fra dokumentaren om prins Harry og Meghan Markle har knap lagt sig, før den britiske prins igen udtaler sig om sin familie.

Det gør han i et nyt interview med ITV News, hvor kanalen mandag har delt et klip fra interviewet, der afslører, hvad prinsen kommer til at tale om.

I interviewet taler prins Harry om situationen i sin familie og siger, at der er store spændinger mellem ham, hans far og broderen William.

»Jeg vil gerne have en familie – ikke en institution. De føler, at det er bedre at se os som skurkene,« fortæller han om den betændte situation mellem prins Harry, Meghan Markle og resten af det britiske kongehus.

Stemningen har bestemt ikke været god, siden Harry og Meghan annoncerede i 2020, at de stoppede med at være være 'arbejdende royale' og flyttede fra England til USA.

Prinsen er igen i fjernsynet for at tale om sit forhold til sin familie.

I tiden efter kom hertugparret med flere beskyldninger mod det britiske kongehus og deres behandling af dem, som de mente havde været under al kritik.

I det nye interview fortæller prins Harry, at han ikke har følt, at hans familie har været villige til at arbejde på deres forhold.

»De har ikke vist nogen vilje til at finde ud af det igen. Jeg ville gerne have min far tilbage. Jeg ville gerne have min bror tilbage,« siger han.

Ifølge ITV bliver interviewet, der sendes søndag, et dybdegående portræt af det liv, som prinsen har levet væk fra den royale familie.

ITV gør det klart, at de har tænkt sig at 'udfordre de udtalelser, der tidligere er kommet fra parret om monarkiet'.

Interviewet kommer samtidig med, at prins Harry udgiver bogen 'Reserve', der omhandler hans tanker om at være nummer to efter prins William.

Prince Harry's highly anticipated memoir will be entitled 'Spare' and is set to be released on January 10, publisher Penguin Random House confirmed.

Angivelig skulle bogen gå hårdt til både prins William og prinsesse Kate.

Bogen udkommer 10. januar.