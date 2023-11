En stærk personlighed kan genkende en stærk personlighed på afstand, når han ser en.

Og stærke stjerner, der skiller sig ud, er lige præcis, hvad tennis har brug for. Det mener den farverige tennislegende Boris Becker, som har allieret sig med Holger Rune, som har ser et stort lys i, og nyder at være træner for.

Og det gør han ikke kun på grund af Runes sportslige evner med en tennisketsjer, men i særdeleshed på grund af den danske tenniskomets, ja, stærke personlighed, som ofte kommer til udtryk – på godt og ondt – på banen, hvor hans stil deler vandene blandt tennisfans og modstandere.

»Jeg kan godt lide stærke personligheder. Jeg synes, tennis har brug for spillere med karakter, som udtrykker deres følelser,« siger Becker i et stort interview i den store franske sportsavis L'Equipe, hvor han er på forsiden af mediets månedsmagasin.

»Hvis det involverer publikum eller dommeren, er det en god ting. Hvis Holger ikke respekterer reglerne, skal han betale en bøde, ligesom jeg engang gjorde. Det værste, der kan ske i tennis, er at have spillere, der er tavse hele tiden,« lyder det videre.

Den tredobbelte Wimbledon-vinder har trænet Holger Rune siden oktober, og har spillet en stor rolle i at få danskeren på ret køl efter en forsømt sommer og et svært efterår med spillemæssig krise.

Tyske Becker, der selv var en temperamentsfuld og impulsiv spiller, spejler sig i sin unge protege, og mener, at typer som Rune er en gave til sporten.

»Publikum vil have action, ikke bare action i form af en flot serv eller en flot slagudveksling, de vil have personligheder, der tager sig selv og nogle gange også folk omkring dem alvorligt. Holger, jeg elsker hans aggressivitet. Jeg plejede selv at være en aggressiv spiller. Jeg kan også godt lide den måde, han udtrykker sig på banen, han er en rigtig fighter, et brushoved. Nogle gange prøver han det umulige,« siger Becker:

»Og så er der hans indædte passion for spillet. Ingen behøver at bede ham om at træne. Det er lettere for en træner. For at være rigtig god skal man også være lidt skør, du ved.«

Holger Rune og Boris Beckers næste opgave er sæsonfinalen i Torino, som starter på søndag.