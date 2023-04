Landsholdsdebut, VM-guld og storskifte til Bundesligaen.

2023 har i sandhed været et eventyr for landsholdskometen Lukas Jørgensen, som blev landskendt, da han bragede ind på Nikolaj Jakobsens mandskab under VM i januar, hvor Danmark endte med at stryge helt til tops.

Men på den næste del af sin episke 2023-rejse, som til sommer går fra GOG til storklubben Flensburg-Handewitt, skal den 23-årige stregspiller finde sine ben på egen hånd.

»Jeg flytter alene derned. Min kæreste studerer herhjemme. Men der er jo heldigvis ikke så langt fra Odense,« fortæller sjællænderen, som har spillet med forrygende succes i GOG i de seneste to sæsoner.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg har fået styr på bolig, jeg skal have styr på bil og forsikring og den slags. Forhåbentligt bliver jeg også bedre til at tale tysk,« griner han, da B.T. spørger ind til det kommende store klubskifte, da landsholdet var samlet i april.

Allerede inden VM i januar begyndte de første skriverier at komme ud om, at den store Bundesligaklub havde sat sine kløer i Lukas Jørgensen.

Men først i starten af marts blev skiftet Flensburg-Handewitt bekræftet af klubberne, hvilket var en lettelse for Lukas Jørgensen.

»Det var rart at få det ud. Jeg har hele tiden haft tro på, at det nok skulle ske. Men rygterne går jo i den lille verden, som håndbolden er. Så det er rart, at man nu bare kan sige det som det er, så man ikke føler, man skal gå og have hemmeligheder. Der er mange, der har spurgt, både medier, mennesker i hallen og sponsorer og så videre,« siger han.