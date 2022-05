1. Humoristisk trubadur på benene igen

Efter flere måneder sker det nu endelig.

Sanger Annika Aakjær har nu længe været ramt af træthed, svimmelhed, hovedpine og forhøjet blodtryk. Men nu er hun ved at komme til hægterne og er klar til at underholde aalborgenserne.

Koncerten, der oprindelig skulle løbe af stablen i november, kan man opleve nu på fredag.

Læs mere på Nordkrafts hjemmeside.

2. Sindets mørke afkroge

Man tier da sorg ihjel, gør man ikke?

Den tankegang er Ruth Østergaard Poulsen, der er foredragsholder og tidligere hospitalspræst, her for at lave om på.

Med afsæt i et par værker fra museet Kunsten snakker hun publikum gennem død, sorg, ensomhed og hvorfor det er så svært at bearbejde de følelser.

Man kan læse mere om foredraget på Kunstens hjemmeside.

3. Til dem, der gav os liv

Søndag er det tid til at fejre intet mindre end livets skabere. Nemlig mødrene.

Mors dag er lige om hjørnet, og der er mange mødre derude, der fortjener et skud kærlighed.

Så køb en buket blomster og læg vejen forbi din mor, svigermor, veninde, mormor, farmor, nabo, kollega eller en helt ottende person, du synes er en fantastisk moderfigur.

Du vil ikke fortryde det, og de vil højst sandsynligt aldrig glemme dit anerkendende klap på skulderen.